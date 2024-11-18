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РБК: средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

Ведомости

Средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам превысили 28% к середине ноября, пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В 20 крупнейших банках, выдающих ипотечные кредиты в России, за неделю ставки существенно выросли по выдаваемым кредитам на новостройки и вторичное жилье. На новостройки выросли ставки по рыночной ипотеке на 2,96 п. п. до 28,44%. На вторичное жилье – на 3,18 п. п. до 28,64%.

ЕИСЖС отмечает, что причиной роста ставок стало сильное подорожание кредитов от двух крупнейших по выдаче ипотеки банков России – «Сбера» и ВТБ. Кредитные организации подняли ставки на 3,5 п.п., до 28,7%, и на 3,1 п.п., до 29,5% соответственно.

В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся. «Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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