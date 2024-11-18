РБК: средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся. «Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.