РБК: средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%
В 20 крупнейших банках, выдающих ипотечные кредиты в России, за неделю ставки существенно выросли по выдаваемым кредитам на новостройки и вторичное жилье. На новостройки выросли ставки по рыночной ипотеке на 2,96 п. п. до 28,44%. На вторичное жилье – на 3,18 п. п. до 28,64%.
ЕИСЖС отмечает, что причиной роста ставок стало сильное подорожание кредитов от двух крупнейших по выдаче ипотеки банков России – «Сбера» и ВТБ. Кредитные организации подняли ставки на 3,5 п.п., до 28,7%, и на 3,1 п.п., до 29,5% соответственно.
В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.
13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся. «Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.