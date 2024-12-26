Обмен участками между государством и частниками упростили в России

Закон также устанавливает, что временные механизмы, ранее действовавшие лишь в определенные годы, превращены в постоянную норму. В частности, для закупок у малого бизнеса теперь четко закреплен упрощенный учет некоторых товаров и услуг, принятие решений о пошлинах или других таможенных инструментах «возможно на прочной законодательной базе», отмечал Гаврилов.