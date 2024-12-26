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Обмен участками между государством и частниками упростили в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении обмена участками между государством и частниками, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Новым правилом ряд временных послаблений в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и иных процедур переводятся в постоянный правовой режим.

Как говорил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, по новым положениям обмен возможен «даже без проектирования межевания, что сокращает затраты и ускоряет начало строительства объектов».

Закон также устанавливает, что временные механизмы, ранее действовавшие лишь в определенные годы, превращены в постоянную норму. В частности, для закупок у малого бизнеса теперь четко закреплен упрощенный учет некоторых товаров и услуг, принятие решений о пошлинах или других таможенных инструментах «возможно на прочной законодательной базе», отмечал Гаврилов.

Согласно ст. 39.21 Земельного кодекса, обмен земельного участка в собственности государства на участок в частной собственности допускается при обмене земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый для государственных или муниципальных нужд.

Также допускается при обмене земельного участка в госсобственности на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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