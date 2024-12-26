Обмен участками между государством и частниками упростили в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении обмена участками между государством и частниками, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Новым правилом ряд временных послаблений в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и иных процедур переводятся в постоянный правовой режим.
Как говорил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, по новым положениям обмен возможен «даже без проектирования межевания, что сокращает затраты и ускоряет начало строительства объектов».
Закон также устанавливает, что временные механизмы, ранее действовавшие лишь в определенные годы, превращены в постоянную норму. В частности, для закупок у малого бизнеса теперь четко закреплен упрощенный учет некоторых товаров и услуг, принятие решений о пошлинах или других таможенных инструментах «возможно на прочной законодательной базе», отмечал Гаврилов.
Согласно ст. 39.21 Земельного кодекса, обмен земельного участка в собственности государства на участок в частной собственности допускается при обмене земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый для государственных или муниципальных нужд.
Также допускается при обмене земельного участка в госсобственности на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.