Группа «Самолет» выставила часть своих активов на продажу

«Самолет», согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, является крупнейшим застройщиком в России. В активной стройке у группы находится 5,19 млн кв. м жилья, а весь ее земельный банк оценивается в 46,5 млн кв. м. Компания смогла обогнать ГК ПИК (4,33 млн кв. м на данный момент) благодаря активной покупке площадок по всей России. Кроме того, в прошлом году она приобрела ГК МИЦ, которой принадлежало 11 жилых проектов в Москве и Подмосковье. Их совокупная площадь – около 2 млн кв. м. Но теперь «Самолет» решил продать часть своих активов.