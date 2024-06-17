Группа «Самолет» выставила часть своих активов на продажу

Группа «Самолет» выставила часть своих активов на продажуДевелоперы могут избавляться от участков на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки
Группа «Самолет» продает 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ». Из лотовой документации следует, что на этой территории, на которой, судя по данным Росреестра, ранее находилась Марьинская птицефабрика, можно построить 272 185 кв. м недвижимости, включая 152 664 кв. м жилья. Стартовая цена – 8 млрд руб. Торги пройдут в конце июля этого года. Представитель «Самолета» сообщил лишь, что продажа актива «связана с максимизацией доходов от девелоперского бизнеса», не разъясняя подробностей.
«Самолет», согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, является крупнейшим застройщиком в России. В активной стройке у группы находится 5,19 млн кв. м жилья, а весь ее земельный банк оценивается в 46,5 млн кв. м. Компания смогла обогнать ГК ПИК (4,33 млн кв. м на данный момент) благодаря активной покупке площадок по всей России. Кроме того, в прошлом году она приобрела ГК МИЦ, которой принадлежало 11 жилых проектов в Москве и Подмосковье. Их совокупная площадь – около 2 млн кв. м. Но теперь «Самолет» решил продать часть своих активов.