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Группа «Самолет» выставила часть своих активов на продажу

Девелоперы могут избавляться от участков на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки
Екатерина Волкова
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Группа «Самолет» продает 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ». Из лотовой документации следует, что на этой территории, на которой, судя по данным Росреестра, ранее находилась Марьинская птицефабрика, можно построить 272 185 кв. м недвижимости, включая 152 664 кв. м жилья. Стартовая цена – 8 млрд руб. Торги пройдут в конце июля этого года. Представитель «Самолета» сообщил лишь, что продажа актива «связана с максимизацией доходов от девелоперского бизнеса», не разъясняя подробностей.

«Самолет», согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, является крупнейшим застройщиком в России. В активной стройке у группы находится 5,19 млн кв. м жилья, а весь ее земельный банк оценивается в 46,5 млн кв. м. Компания смогла обогнать ГК ПИК (4,33 млн кв. м на данный момент) благодаря активной покупке площадок по всей России. Кроме того, в прошлом году она приобрела ГК МИЦ, которой принадлежало 11 жилых проектов в Москве и Подмосковье. Их совокупная площадь – около 2 млн кв. м. Но теперь «Самолет» решил продать часть своих активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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