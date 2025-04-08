Депутаты Госдумы намерены ограничить продажу «микродолей» в квартирах
В Госдуме планируют продолжить работу над законопроектом об ограничении продажи «микродолей» в квартирах, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в прошлом созыве [Госдумы]. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м», – сказала она на полях Всероссийского жилищного конгресса в университете «Сириус» (цитата по ТАСС).
По ее словам, «проблем осталось много и поступает в Госдуму большое количество "инициатив", связанных с ликвидацией микродолей». В связи с этим работа над проектом закона будет продолжена. Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что, в частности, обсуждается введение возможности регистрироваться в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.
Осенью 2022 г. в России вступил в силу закон, запрещающий собственникам жилья делить имущество на «микродоли»: доля в праве собственности на жилье не может быть менее 6 кв. м на одного человека. Мера не распространяется в случае наследования и приватизации жилья, а также на недвижимое имущество, приобретенное с использованием средств материнского капитала.
Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорила «Ведомостям», что на продажу долей приходится в среднем каждое сотое объявление о реализации жилой недвижимости на вторичном рынке. Она отмечала, что возможны случаи, при которых собственники «микродоли» могут выжить основного владельца жилья.