Депутаты Госдумы намерены ограничить продажу «микродолей» в квартирах

«У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в прошлом созыве [Госдумы]. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м», – сказала она на полях Всероссийского жилищного конгресса в университете «Сириус» (цитата по ТАСС).