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Депутаты Госдумы намерены ограничить продажу «микродолей» в квартирах

Ведомости

В Госдуме планируют продолжить работу над законопроектом об ограничении продажи «микродолей» в квартирах, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в прошлом созыве [Госдумы]. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м», – сказала она на полях Всероссийского жилищного конгресса в университете «Сириус» (цитата по ТАСС).

По ее словам, «проблем осталось много и поступает в Госдуму большое количество "инициатив", связанных с ликвидацией микродолей». В связи с этим работа над проектом закона будет продолжена. Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что, в частности, обсуждается введение возможности регистрироваться в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.

Осенью 2022 г. в России вступил в силу закон, запрещающий собственникам жилья делить имущество на «микродоли»: доля в праве собственности на жилье не может быть менее 6 кв. м на одного человека. Мера не распространяется в случае наследования и приватизации жилья, а также на недвижимое имущество, приобретенное с использованием средств материнского капитала.

Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорила «Ведомостям», что на продажу долей приходится в среднем каждое сотое объявление о реализации жилой недвижимости на вторичном рынке. Она отмечала, что возможны случаи, при которых собственники «микродоли» могут выжить основного владельца жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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