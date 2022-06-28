Правительство может наложить ограничения на отчуждение долей в квартирах

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, эти изменения будут способствовать борьбе с незаконным захватом жилых помещений и ситуациями, когда люди приобретают долю, регистрируются по месту жительства, но в итоге там не проживают. Поправки, которые предлагаются к рассмотрению, касаются долей, возникающих при разделе прав собственности на жилье между несколькими людьми, они впоследствии могут быть разделены на «микродоли», отмечает он. Если такие доли будут переданы третьему лицу, это нарушает права других собственников, «для которых становится невозможным использование этого помещения». Законопроект предлагает установить минимальный размер такой доли, которая должна составить не менее 6 кв. м. Данный показатель был выработан в том числе исходя из нормы предоставления жилых помещений в общежитии, говорит Крашенинников.