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Правительство может наложить ограничения на отчуждение долей в квартирах

Это должно способствовать предотвращению захвата жилья
Дарья Молоткова Екатерина Гробман
Частоту совершения сделок с микродолями оценить достаточно сложно в силу того, что это, по сути, является теневым сектором / Максим Стулов / Ведомости

Госдума 28 июня планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект, призванный решить проблему конфликтов между собственниками квартир. По данным системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), депутаты намерены внести поправки в Жилищный и Семейный кодексы, которые коснутся вопроса отчуждения долей – в том числе в жилых помещениях.

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, эти изменения будут способствовать борьбе с незаконным захватом жилых помещений и ситуациями, когда люди приобретают долю, регистрируются по месту жительства, но в итоге там не проживают. Поправки, которые предлагаются к рассмотрению, касаются долей, возникающих при разделе прав собственности на жилье между несколькими людьми, они впоследствии могут быть разделены на «микродоли», отмечает он. Если такие доли будут переданы третьему лицу, это нарушает права других собственников, «для которых становится невозможным использование этого помещения». Законопроект предлагает установить минимальный размер такой доли, которая должна составить не менее 6 кв. м. Данный показатель был выработан в том числе исходя из нормы предоставления жилых помещений в общежитии, говорит Крашенинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных