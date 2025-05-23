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Власти Москвы начнут следить за шумом на стройках

Ведомости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует запустить систему мониторинга шума на стройплощадках, выяснили «Ведомости». Данные с датчиков будут поступать в IT-систему по управлению столицей. Начальная цена контракта – 20 млн руб.

В прошлом году власти города  реализовали пилотный проект, внедрив систему мониторинга шума на площадках пяти девелоперов, рассказал «Ведомостям» представитель департамента. Это позволило снизить шум почти на 40%.

По новым правилам с января 2025 года все стройплощадки были обязаны установить датчики. До конца года эта система появится на всех объектах капстроительства в городе.

Единого закона о тишине для всей России пока нет. В Москве действуют следующие нормы шума:

  • Днем – не выше 70 дБ.

  • Ночью – не более 60 дБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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