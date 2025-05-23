Власти Москвы начнут следить за шумом на стройках
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует запустить систему мониторинга шума на стройплощадках, выяснили «Ведомости». Данные с датчиков будут поступать в IT-систему по управлению столицей. Начальная цена контракта – 20 млн руб.
В прошлом году власти города реализовали пилотный проект, внедрив систему мониторинга шума на площадках пяти девелоперов, рассказал «Ведомостям» представитель департамента. Это позволило снизить шум почти на 40%.
По новым правилам с января 2025 года все стройплощадки были обязаны установить датчики. До конца года эта система появится на всех объектах капстроительства в городе.
Единого закона о тишине для всей России пока нет. В Москве действуют следующие нормы шума:
Днем – не выше 70 дБ.
Ночью – не более 60 дБ.