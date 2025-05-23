Правительство Москвы проконтролирует шум на стройплощадках

Начальная цена конкурса составила 20 млн руб. Согласно техзаданию, исполнитель должен предложить программно-технический комплекс, состоящий из программной и аппаратной частей, который будет собирать данные с датчиков уровня шума и передавать их в IT-систему по управлению столицей – цифровой двойник г. Москвы. Это позволит «анализировать динамические данные по шумам в привязке к конкретной точке города на фотограмметрической модели» и принимать необходимые решения, уточнил представитель ДИТа Москвы. Заявки заказчик будет принимать до 2 июня.