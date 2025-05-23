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Правительство Москвы проконтролирует шум на стройплощадках

В ходе пилотного проекта применение датчиков снизило уровень шума от стройки почти на 40%
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен отслеживать уровень шума на столичных стройках. Ведомство планирует собирать данные со специальных датчиков, установленных на стройплощадках, следует из опубликованных 15 мая материалов конкурса на сайте госзакупок. Централизованный мониторинг уровня шума на стройплощадках правительство Москвы будет проводить впервые, сообщил «Ведомостям» представитель ДИТа Москвы.

Начальная цена конкурса составила 20 млн руб. Согласно техзаданию, исполнитель должен предложить программно-технический комплекс, состоящий из программной и аппаратной частей, который будет собирать данные с датчиков уровня шума и передавать их в IT-систему по управлению столицей – цифровой двойник г. Москвы. Это позволит «анализировать динамические данные по шумам в привязке к конкретной точке города на фотограмметрической модели» и принимать необходимые решения, уточнил представитель ДИТа Москвы. Заявки заказчик будет принимать до 2 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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