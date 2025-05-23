Правительство Москвы проконтролирует шум на стройплощадках

Правительство Москвы проконтролирует шум на стройплощадкахВ ходе пилотного проекта применение датчиков снизило уровень шума от стройки почти на 40%
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен отслеживать уровень шума на столичных стройках. Ведомство планирует собирать данные со специальных датчиков, установленных на стройплощадках, следует из опубликованных 15 мая материалов конкурса на сайте госзакупок. Централизованный мониторинг уровня шума на стройплощадках правительство Москвы будет проводить впервые, сообщил «Ведомостям» представитель ДИТа Москвы.
Начальная цена конкурса составила 20 млн руб. Согласно техзаданию, исполнитель должен предложить программно-технический комплекс, состоящий из программной и аппаратной частей, который будет собирать данные с датчиков уровня шума и передавать их в IT-систему по управлению столицей – цифровой двойник г. Москвы. Это позволит «анализировать динамические данные по шумам в привязке к конкретной точке города на фотограмметрической модели» и принимать необходимые решения, уточнил представитель ДИТа Москвы. Заявки заказчик будет принимать до 2 июня.