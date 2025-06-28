«Яндекс»: аренда однокомнатной квартиры в Москве за год подорожала на 19%

Средняя ставка для однокомнатных квартир увеличилась за год до 70 000 руб. в месяц. Не так сильно подорожала аренда студий: арендодатели в среднем просят на 7% больше (65 000 руб.). Двухкомнатные квартиры сдаются дороже на 18% (99 000 руб.), трехкомнатные – на 21% (166 000 руб.), сообщил Жуков. Рост арендных ставок руководитель сервиса объяснил инфляцией и «выходом на рынок съемного жилья инвестиционных квартир – более дорогих вариантов для аренды, купленных специально под сдачу в современных проектах».