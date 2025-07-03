Замглавы Минстроя заявил о вреде рассрочек для рынка недвижимости

10 июня в Банке России заявили, что реализация жилья в рассрочку может привести к закредитованности граждан. «Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, при дальнейшем распространении таких практик увеличиваются риски закредитованности граждан», – говорится в сообщении. В частности, клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья: «Это может привести к финансовым потерям граждан, если будет необходимо продать жилье на вторичном рынке».