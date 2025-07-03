Замглавы Минстроя заявил о вреде рассрочек для рынка недвижимости
Большое количество рассрочек вредит рынку недвижимости РФ. Такое мнение выразил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин в ходе Финансового конгресса Банка России
Он считает, что рассрочка, представленная в текущем формате, не является положительным явлением. При этом инициаторами рассрочек выступают, прежде всего, банки, а не сами застройщики, пояснил Стасишин. В большинстве случаев объем действующих рассрочек оказывает негативное влияние на рынок недвижимости, добавил он.
Замминистра пояснил, что в контексте рассрочек банки не изменяют условия проектного финансирования, поскольку «ситуация складывается благоприятно». Количество средств на эскроу увеличивается не так, как должно было бы, если бы не существовало рассрочки, подчеркнул Стасишин. «Поэтому <...> мы посмотрим, как сработают модели у застройщиков и банков при рассрочке и при раскрытии эскроу», – заключил он.
10 июня в Банке России заявили, что реализация жилья в рассрочку может привести к закредитованности граждан. «Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, при дальнейшем распространении таких практик увеличиваются риски закредитованности граждан», – говорится в сообщении. В частности, клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья: «Это может привести к финансовым потерям граждан, если будет необходимо продать жилье на вторичном рынке».