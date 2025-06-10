ЦБ предупредил о рисках продажи жилья в рассрочку

В частности, клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья: «Это может привести к финансовым потерям граждан, если будет необходимо продать жилье на вторичном рынке».