Газета
Телеграм
Главная / Недвижимость /

ЦБ предупредил о рисках продажи жилья в рассрочку

Ведомости

Реализация жилья в рассрочку может привести к закредитованности граждан. Об этом заявили в Банке России.

«Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, при дальнейшем распространении таких практик увеличиваются риски закредитованности граждан», – говорится в сообщении.

В частности, клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья: «Это может привести к финансовым потерям граждан, если будет необходимо продать жилье на вторичном рынке».

Согласно статистике ЦБ, в I квартале 2025 г. доля рассрочки в сделках купли-продажи жилья на первичном рынке составляла порядка 40%, хотя прежде не превышала 10-20%. За первые три месяца этого года объем накопленной задолженности по рассрочке достиг 1 трлн руб.

«При покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении по сравнению с заемщиками по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке», – предупредили в регуляторе.

Существуют риски как для застройщиков, так и для банковской системы: покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки или окажется не способным ее погашать. 

ЦБ предупреждал о рисках жилья в рассрочку еще в феврале 2025 г. Тогда отмечалось, что при расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается.

6 июня совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных