ЦБ предупредил о рисках продажи жилья в рассрочку
Реализация жилья в рассрочку может привести к закредитованности граждан. Об этом заявили в Банке России.
«Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, при дальнейшем распространении таких практик увеличиваются риски закредитованности граждан», – говорится в сообщении.
В частности, клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья: «Это может привести к финансовым потерям граждан, если будет необходимо продать жилье на вторичном рынке».
Согласно статистике ЦБ, в I квартале 2025 г. доля рассрочки в сделках купли-продажи жилья на первичном рынке составляла порядка 40%, хотя прежде не превышала 10-20%. За первые три месяца этого года объем накопленной задолженности по рассрочке достиг 1 трлн руб.
«При покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении по сравнению с заемщиками по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке», – предупредили в регуляторе.
Существуют риски как для застройщиков, так и для банковской системы: покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки или окажется не способным ее погашать.
ЦБ предупреждал о рисках жилья в рассрочку еще в феврале 2025 г. Тогда отмечалось, что при расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается.
6 июня совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г.