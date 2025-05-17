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Хуснуллин призвал внедрить механизм рассрочки при покупке нового жилья

Ведомости

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что продолжает настаивать на внедрении механизма рассрочки при покупке нового жилья. Таким образом он ответил на вопрос ТАСС о механизмах, которые правительство сейчас разрабатывает в качестве возможной альтернативы ипотеке.

«Я все-таки продолжаю настаивать на рассрочке по введенному жилью», – сказал он. 

Такой механизм рассрочки, добавил вице-премьер, может работать и сейчас, но пока нет ряда юридических гарантий. Госдума также рассматривает проект о системе ссудо-сберегательных касс.

В середине апреля Хуснуллин заявил о необходимости проработать программу рассрочки после ввода первичного жилья в эксплуатацию. Он напомнил, что сейчас застройщики используют предусмотренный законодательством механизм рассрочки, который применяется до ввода дома в эксплуатацию. В ЦБ отмечали, что рост продаж квартир в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов. При расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается, сообщал регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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