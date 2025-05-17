Хуснуллин призвал внедрить механизм рассрочки при покупке нового жилья
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что продолжает настаивать на внедрении механизма рассрочки при покупке нового жилья. Таким образом он ответил на вопрос ТАСС о механизмах, которые правительство сейчас разрабатывает в качестве возможной альтернативы ипотеке.
Такой механизм рассрочки, добавил вице-премьер, может работать и сейчас, но пока нет ряда юридических гарантий. Госдума также рассматривает проект о системе ссудо-сберегательных касс.
В середине апреля Хуснуллин заявил о необходимости проработать программу рассрочки после ввода первичного жилья в эксплуатацию. Он напомнил, что сейчас застройщики используют предусмотренный законодательством механизм рассрочки, который применяется до ввода дома в эксплуатацию. В ЦБ отмечали, что рост продаж квартир в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов. При расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается, сообщал регулятор.