Хуснуллин призвал внедрить механизм рассрочки при покупке нового жилья

В середине апреля Хуснуллин заявил о необходимости проработать программу рассрочки после ввода первичного жилья в эксплуатацию. Он напомнил, что сейчас застройщики используют предусмотренный законодательством механизм рассрочки, который применяется до ввода дома в эксплуатацию. В ЦБ отмечали, что рост продаж квартир в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов. При расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается, сообщал регулятор.