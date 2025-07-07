Путин подписал закон о признании документов на недвижимость в новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому документы на недвижимость, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях до принятия этих регионов в состав России, признаются действительными. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, подписание документа подразумевает создание в указанных регионах специальных комиссий. Эти органы будут проводить проверку документов на недвижимость относительно их соответствия законам РФ. В состав комиссий будут входить представители региональных властей и федеральных органов, которые отвечают за регистрацию недвижимости.
В тексте закона сказано, что для разработки необходимых региональных норм будет дано 90 дней после публикации документа. Затем комиссии начнут работу по проверке документов на недвижимость.
В марте 2025 г. Путин запретил гражданам недружественных стран покупать недвижимость в новых регионах РФ. Ограничения будут действовать до 1 января 2028 г. Для регистрации таких сделок гражданам недружественных стран потребуется специальное разрешение.