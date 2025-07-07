Путин подписал закон о признании документов на недвижимость в новых регионах РФ

Кроме того, подписание документа подразумевает создание в указанных регионах специальных комиссий. Эти органы будут проводить проверку документов на недвижимость относительно их соответствия законам РФ. В состав комиссий будут входить представители региональных властей и федеральных органов, которые отвечают за регистрацию недвижимости.