Путин запретил иностранцам покупать недвижимость в новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин запретил гражданам недружественных стран покупать недвижимость в новых регионах РФ. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.
Ограничения будут действовать до 1 января 2028 г. Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Для регистрации таких сделок гражданам недружественных стран потребуется специальное разрешение.
Однако есть исключение для иностранных граждан, которые принимали участие в специальной военной операции, а также для членов их семей. Они смогут продолжать осуществлять покупки недвижимости в вышеуказанных регионах без специального разрешения.
Указ вступает в силу со дня своего опубликования.
13 марта в Кремле заявили о неоспоримости принадлежности новых территорий России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются частью Российской Федерации, что закреплено в Конституции страны. Таким образом он ответил на комментарии украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не признает утрату своих территорий в ходе переговоров по урегулированию конфликта с Россией.