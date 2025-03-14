Путин запретил иностранцам покупать недвижимость в новых регионах РФ

13 марта в Кремле заявили о неоспоримости принадлежности новых территорий России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются частью Российской Федерации, что закреплено в Конституции страны. Таким образом он ответил на комментарии украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не признает утрату своих территорий в ходе переговоров по урегулированию конфликта с Россией.