Песков призвал «не сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине
Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это регионы РФ. Так записано в Конституции России. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам представителя Кремля, это данность. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о заявлениях украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина по итогам переговоров по урегулированию конфликта с Россией не будет признавать утрату территорий.
«В целом же, что касается возможных, скажем так, позиций, то до того как эти переговоры начались, – а они еще не начались, давайте не забывать. Наверное, было бы неверным сотрясать, так сказать, небеса и говорить об этом публично», – сказал Песков.
В саудовской Джидде 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Главы государств в них не участвовали. По результатам встречи представители украинской стороны выразили предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести эту информацию до Кремля. Президент США Дональд Трамп также сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает на разговор с российским лидером Владимиром Путиным уже на этой неделе.
12 марта стало известно, что Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине, выразив надежду на достижение соглашения о временном прекращении огня. Об этом американский лидер заявил перед началом встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в ближайшие дни представители Москвы и Вашингтона проведут личные встречи и телефонные переговоры.