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Песков призвал «не сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

Ведомости

Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это регионы РФ. Так записано в Конституции России. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, это данность. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о заявлениях украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина по итогам переговоров по урегулированию конфликта с Россией не будет признавать утрату территорий.

«В целом же, что касается возможных, скажем так, позиций, то до того как эти переговоры начались, – а они еще не начались, давайте не забывать. Наверное, было бы неверным сотрясать, так сказать, небеса и говорить об этом публично», – сказал Песков.

В саудовской Джидде 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Главы государств в них не участвовали. По результатам встречи представители украинской стороны выразили предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести эту информацию до Кремля. Президент США Дональд Трамп также сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает на разговор с российским лидером Владимиром Путиным уже на этой неделе.

12 марта стало известно, что Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине, выразив надежду на достижение соглашения о временном прекращении огня. Об этом американский лидер заявил перед началом встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в ближайшие дни представители Москвы и Вашингтона проведут личные встречи и телефонные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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