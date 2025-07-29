«Домклик» назвал самые популярные параметры квартир на вторичном рынке

Больше всего ипотечных сделок с «вторичкой» было заключено в Центральном федеральном округе (24,4%), за ним следуют Приволжский (23,3%), Северо-Западный и Уральский (по 11,7%), а также Сибирский (11,3%). Минимальный спрос – в Северо-Кавказском округе (4,7%).