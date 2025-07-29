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«Домклик» назвал самые популярные параметры квартир на вторичном рынке

Ведомости

Аналитики «Домклик» составили портрет типичной квартиры, приобретаемой на вторичном рынке с помощью ипотеки в первой половине 2025 г. По итогам исследования наиболее популярным вариантом оказалась двухкомнатная квартира площадью около 45 кв. м и стоимостью 4 млн руб.

Больше всего ипотечных сделок с «вторичкой» было заключено в Центральном федеральном округе (24,4%), за ним следуют Приволжский (23,3%), Северо-Западный и Уральский (по 11,7%), а также Сибирский (11,3%). Минимальный спрос – в Северо-Кавказском округе (4,7%).

По сравнению с первой половиной 2024 г. объем сделок во всех округах сократился на 50–56%. «Такое снижение спроса по России объясняется подорожавшей вследствие высоких ставок ипотекой и ограниченным объемом предложения бюджетного жилья», – поясняют аналитики «Домклик».

Самая низкая медианная сумма ипотеки отмечена на Северном Кавказе – 2,8 млн руб. В Приволжском и Уральском округах этот показатель составляет 3,3 млн руб.

Самыми дорогими стали сделки в Дальневосточном округе – медианный размер ипотеки здесь достиг 4,9 млн руб. Также высокие показатели в Северо-Западном (4,5 млн руб.) и Центральном (4,4 млн руб.) округах.

Средняя площадь купленного жилья по стране составила около 45 кв. м. Наибольшую площадь имеют квартиры на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (46,8 кв. м), минимальную – в Южном округе (43,7 кв. м).

Наиболее востребованными остались «однушки» и «двушки». Студии и однокомнатные чаще всего выбирали жители Южного (45,1%), Приволжского (38,3%) и Центрального (37,6%) округов. Двухкомнатные пользовались наибольшим спросом в Дальневосточном (43,9%), Северо-Кавказском (43,2%) и Северо-Западном (42,8%) округах.

24 июля стало известно, что в Москве впервые за год выросла доля ипотечных сделок с новостройками. Аналитики отмечали, что это связано в том числе с сокращением программы рассрочек у девелоперов.

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