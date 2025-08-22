Газета
Прокуратура отменила возбуждение дел из-за задержки при сдаче домов ГК «Самолет»

Ведомости

Прокуратура отменила возбуждение уголовных дел о мошенничестве, связанных с задержкой сдачи квартир в жилых комплексах «Новое Колпино» и «Курортный квартал» в Санкт-Петербурге, застройщиком которых выступает ГК «Самолет». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей.

«Прокуратура признала преждевременными решения о возбуждении уголовных дел, постановления о возбуждении отменены», – пояснил источник.

21 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей строительных фирм» получили от дольщиков средства, но не выполнили обязательства по вводу объектов в эксплуатацию в срок. Сообщалось, что в офисах «Самолета» тогда прошли обыски.

В компании же настаивали, что в петербургских офисах шла «рабочая проверка» документации. Там подчеркивали, что строительство ведется в усиленном режиме после проблем с привлечением рабочей силы. В «Самолете» также уточнили, что оба проекта близки к завершению: в «Курортном квартале» завершены вторая и третья очереди, а в «Новом Колпино» уже введены три очереди и передано дольщикам около 5000 квартир.

