С 1 сентября в России запретили продавать землю отдельно от дачного дома
Владельцам дачных участков и домов, которые занимаются садоводством и огородничеством, запрещается разделять жилые и садовые дома между собственниками и продавать постройки отдельно от земельного участка. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.
Документ вводит запрет на создание садовых участков в местах, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд. В частности, создание таких участков не допускается на землях сельскохозяйственного назначения, которые являются сельскохозяйственными угодьями, и землях населенных пунктов в границах территориальных зон, где не разрешатся ведение садоводства и огородничества для своих нужд.
Кроме того, закон уточняет понятия «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы» и вводит четкое разграничение регулирования «коллективного» и «индивидуального» садоводства и огородничества.
17 августа зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Одним из оснований для изъятия будет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта недвижимости в установленные сроки. Основанием для изъятия также станет считаться захламление более половины участка отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года после ее обнаружения.
Кроме того, изъять участок смогут при ненадлежащем содержании существующих построек, отсутствии окон и зарастании территории сорняками. Мера будет действовать, если в течение года более половины площади участка покрыто сорняками выше одного метра. По словам Колунова, изъятие участка является крайней мерой, у собственника будет возможность предоставить объяснения и принять меры для устранения нарушений.