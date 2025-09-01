С 1 сентября в России запретили продавать землю отдельно от дачного дома

17 августа зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Одним из оснований для изъятия будет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта недвижимости в установленные сроки. Основанием для изъятия также станет считаться захламление более половины участка отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года после ее обнаружения.