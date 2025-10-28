Условия Дальневосточной ипотеки на вторичку распространят в течение двух недель
Условия по Дальневосточной ипотеке на первичном рынке в России распространят на вторичное жилье в течение двух недель, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Я думаю, что условия будут такие же. Буквально в ближайшие недели две этот документ будет доработан», – отметил Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в ближайшее время Минфин «уже запустит в работу» это решение.
28 октября вице-премьер при этом подчеркнул, что ситуация на рынке ипотечного кредитования сейчас напряженная. Он сообщил, что доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем за время существования ипотеки.
27 октября стало известно, что Минфин с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Предполагается, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Исключение составят случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ.