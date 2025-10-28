Условия Дальневосточной ипотеки на вторичку распространят в течение двух недель

28 октября вице-премьер при этом подчеркнул, что ситуация на рынке ипотечного кредитования сейчас напряженная. Он сообщил, что доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%, что стало минимальным показателем за время существования ипотеки.