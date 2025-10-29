Продажи жилья у 20 крупнейших застройщиков России упали на 11%

Наиболее заметное сокращение доходов от реализации жилья было зафиксировано у «Югстройинвеста» (-36% до 40,5 млрд руб.), Setl Group (-35% до 78,3 млрд руб.), А101 (-30% до 74,3 млрд руб.), «Эталона» (-26% до 58,5 млрд руб.), Level Group (-25% до 46,2 млрд руб.) и «Самолета» (-20% до 152,5 млрд руб.). При этом рост по показателю система выявила у Dogma (+44% до 46,9 млрд руб.), ПИК (+17% до 288,9 млрд руб.) и других девелоперов.