Продажи жилья у 20 крупнейших застройщиков России упали на 11%
Продажи жилых объектов 20 крупнейших девелоперов России сократились на 11% с января по сентябрь 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достигли результата в 121 659 лотов. Это следует из статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которой ознакомились «Ведомости».
Их выручка от продажи квартир по договорам долевого участия также уменьшилась на 14%, составив 1,27 трлн руб. за девять месяцев. В среднем стоимость квадратного метра в указанный период выросла на 11,6% до 244 700 руб.
Наиболее заметное сокращение доходов от реализации жилья было зафиксировано у «Югстройинвеста» (-36% до 40,5 млрд руб.), Setl Group (-35% до 78,3 млрд руб.), А101 (-30% до 74,3 млрд руб.), «Эталона» (-26% до 58,5 млрд руб.), Level Group (-25% до 46,2 млрд руб.) и «Самолета» (-20% до 152,5 млрд руб.). При этом рост по показателю система выявила у Dogma (+44% до 46,9 млрд руб.), ПИК (+17% до 288,9 млрд руб.) и других девелоперов.
По итогам III квартала средняя цена квадратного метра в Москве в реальных сделках достигла рекордных 2,6 млн руб. Показатель вырос на 14% за квартал и на 37% в годовом выражении. Аналитики Sminex и «Финам» по 200 параметрам определили, что к элит-классу в столице относятся 45 домов, где цена квадратного метра начинается от 1,5 млн руб. – против 1,3 млн руб. в предыдущем квартале.