Объем продаж первичной недвижимости «Самолета» снизился на 5% с начала года

Девелоперская группа «Самолет» представила операционные результаты на основе управленческой отчетности. Объем продаж первичной недвижимости по итогам 10 месяцев 2025 г. сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 224,3 млрд руб.

Общее число заключенных контрактов уменьшилось на 2% и достигло 30 900. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 55% (всего). Доля контрактов на жилье, заключенных с участием ипотечных средств, достигла 59%. Cредняя цена за кв. м выросла на 6% до 211 100 руб.

В октябре 2025 г. объем продаж первичной недвижимости увеличился на 45% и достиг 25,3 млрд руб. Общее количество заключенных контрактов выросло на 56% до 3700. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, достигла 63% (всего), на жилье – 67%. Cредняя стоимость кв. м возросла на 5% и составила 212 900 руб.

Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю снизилась на 2 п. п. с середины года до 11%. Это стало результатом стратегии оптимизации долгового портфеля. В октябре группа дебютировала с облигациями с возможностью обмена в акции, успешно разместив 1 млрд руб. с 13% купоном.

29 августа «Самолет» опубликовал финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль группы снизилась в 2,6 раза по сравнению с годом ранее и достигла 1,8 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 21% до 52,1 млрд руб. Выручка составила 171 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 5% и достигла 65,1 млрд руб.

