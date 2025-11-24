Объем продаж первичной недвижимости «Самолета» снизился на 5% с начала года

В октябре 2025 г. объем продаж первичной недвижимости увеличился на 45% и достиг 25,3 млрд руб. Общее количество заключенных контрактов выросло на 56% до 3700. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, достигла 63% (всего), на жилье – 67%. Cредняя стоимость кв. м возросла на 5% и составила 212 900 руб.