ФАС обязала «ПИК» обеспечить равный доступ провайдеров к инфраструктуре

В мае этого года ФАС завершила проверку, в ходе которой установила, что входящий в группу «ПИК» оператор связи «Ловител», а также управляющие компании жилых комплексов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ограничивали доступ других провайдеров к инфраструктуре домов. По этим фактам в сентябре ведомство возбудило антимонопольное дело.