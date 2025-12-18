ФАС обязала «ПИК» обеспечить равный доступ провайдеров к инфраструктуре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу лиц «ПИК» нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписания об устранении нарушений. Компании обязаны обеспечить операторам связи недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.
В мае этого года ФАС завершила проверку, в ходе которой установила, что входящий в группу «ПИК» оператор связи «Ловител», а также управляющие компании жилых комплексов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ограничивали доступ других провайдеров к инфраструктуре домов. По этим фактам в сентябре ведомство возбудило антимонопольное дело.
В службе считают, что такие действия ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа в интернет. В отношении организаций будут применены меры административного воздействия.
Представители ФАС также заявили о намерении продолжить работу по обеспечению равного доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов, что должно повысить качество и доступность услуг связи для граждан.