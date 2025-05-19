ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК

Проблему с доступом только к одному интернет-провайдеру выявили в тех жилых комплексах, где управляющая компания относится к группе лиц ПИК и услуги связи предоставляет единственный оператор застройщика «Ловител». Ограничения обнаружены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.