ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК. Об этом сообщили в Telegram-канале службы.
Проблему с доступом только к одному интернет-провайдеру выявили в тех жилых комплексах, где управляющая компания относится к группе лиц ПИК и услуги связи предоставляет единственный оператор застройщика «Ловител». Ограничения обнаружены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
ФАС направила запросы компании «Ловител» и десяти управляющим компаниям застройщика. Им необходимо предоставить информацию о количестве поступивших запросов от операторов, результатах их рассмотрения, а также обоснованиях недопуска определенных провайдеров в многоквартирные дома. В сообщении отмечается, что в случае подтверждения фактов нарушений ведомство предпримет антимонопольные меры.
28 марта ФАС начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Это произошло после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.