Хуснуллин: строители рассчитаются по долгам после отмены моратория
Строители должны рассчитаться по долгам после отмены моратория на штрафы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Будем надеяться, что застройщики выстроят свою правильную политику и постепенно будут рассчитываться», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Хуснуллин отметил, что нагрузка у застройщиков большая – свыше 100 млрд руб. При этом штрафы за несвоевременный ввод недвижимости «не такие большие». Наиболее сложным вопросом являются «штрафы за качество».
«Есть действительно вопросы, связанные с качеством, а где-то есть и просто самый настоящий «потребительский терроризм», который использовали для того, чтобы получать дополнительную выгоду, юридические компании, которые этим занимались», – добавил он.
В целом же введение моратория Хуснуллин назвал правильной мерой, поскольку в стране был отмечен рекордный ввод недвижимости.
Мораторий на штрафы для застройщиков ввели в 2022 г. Застройщики были освобождены от уплаты неустоек, штрафов и пени за просрочку передачи и проблемы с качеством жилья. На 2026 г. мораторий решили не продлевать.
24 ноября Хуснуллин отмечал, что доля недостроенных проектов от общего объема строительства выросла до 19% и это затронуло 132 000 заемщиков. Не продлевать меру призывал и президент Владимир Путин в ходе прямой линии.