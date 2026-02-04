Девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государству

Девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государствуКомпания объяснила это попыткой избежать «кратной» индексации цен на строящееся жилье
Девелопер «Самолет» обратится за государственной поддержкой с целью избежать «кратной» индексации цен на строящееся жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.
Обращение за помощью к государству в компании назвали «нормальной рыночной практикой» в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики для крупных системообразующих предприятий. Группа отметила, что «обращалась, обращается и будет обращаться» во все доступные институты власти для своей устойчивой и эффективной работы.
«Оптимальное финансирование просто поможет не допустить кратной индексации цен на строящиеся квадратные метры», – заключили в компании.
4 февраля РБК сообщил, что «Самолет» обратился в правительство с просьбой о льготном кредите на 50 млрд руб. В качестве условия акционеры готовы передать блокпакет акций с участием государства в управлении и правом последующего выкупа.
«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. 13 января «Ведомости» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков писали, что в активной стройке у него находится 4,8 млн кв. м. Группа имеет представительства в порядка 300 городов России и в странах СНГ.
По итогам 2025 г. объем продаж первичной недвижимости группы составил 272 млрд руб., что на 4% ниже по сравнению с 282 млрд руб. в 2024 г. Генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина сообщала, что в 2025 г. компания «проактивно управляла долговым портфелем» и снизила уровень корпоративного долга на 28 млрд руб.
3 февраля «Самолет» по итогам оферты погасил облигации серии БО-П13 на общую сумму в 15,2 млрд руб. из 24,5 млрд руб. всего выпуска. На фоне этого финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая сообщила, что целями группы на 2026 г. остаются оптимизация и снижение долговой нагрузки.