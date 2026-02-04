Девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государству

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. 13 января «Ведомости» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков писали, что в активной стройке у него находится 4,8 млн кв. м. Группа имеет представительства в порядка 300 городов России и в странах СНГ.