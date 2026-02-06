Спрос на новостройки с отделкой вырос на 3,8% в 2025 году
В 2025 г. интерес к покупке новостроек без отделки снизился на 7%, в то время как спрос на квартиры с ремонтом вырос на 3,8%. Согласно данным исследования компании «Циан», пишут «Ведомости», в прошлом году 57% сделок приходилось на корпуса с отделкой, что больше по сравнению с 55% в 2024 г., тогда как доля квартир без отделки составила 36% против 37% в предыдущем году.
Ценовая динамика подтверждает высокий интерес к готовым квартирам: проекты с отделкой растут в цене быстрее, чем те, что продаются без ремонта. По данным системы мониторинга BnMap.pro, в бюджетном классе жилья в городах-миллионниках квартиры с отделкой подорожали на 10,8%, тогда как без отделки – на 7,9%. В бизнес-сегменте рост цен составил 17,2% для квартир с отделкой и 15,4% для тех, что без нее. В премиум-классе цены выросли на 13,1% для квартир с ремонтом и на 8,9% для тех, что без него.
Несмотря на то, что жилье с отделкой значительно дороже, покупатели все равно предпочитают его. В массовом сегменте квартиры с отделкой стоят на 27,6% больше (258 000 руб. за кв. м против 202 150 руб.), в бизнес-классе разница составляет 2,7% (508 668 руб. против 495 300 руб.), а в премиум-классе – 55,2% (2,8 млн руб. против 1,8 млн руб.), как подсчитали в BnMap.pro.
Эксперты объясняют популярность квартир с отделкой их удобством и экономической выгодой. Особенно это актуально для покупателей в массовом сегменте, которым выгоднее приобрести готовое жилье, чем делать ремонт самостоятельно, отмечает основатель «Бест-новостроя» и BnMap.pro Ирина Доброхотова. Особенно если эта услуга включена в ипотечный договор.
При этом не все покупатели нуждаются в отделке, особенно в высокобюджетных сегментах, отмечают эксперты. Они будут вынуждены оплачивать эту опцию, что приведет к переплате в 1–1,25 млн руб. за квартиру площадью 50 кв. м, а затем нести дополнительные расходы и временные затраты на ремонт по своему проекту, как отмечает директор Dar Анна Усатова. Кроме того, полноценное выполнение отделки всего строящегося жилья может быть затруднено из-за нехватки квалифицированных специалистов, считает Станислав Коновалов, член совета директоров компании «Плато девелопмент».
Квартиры в строящихся домах в крупных городах страны сейчас стоят на 10,8% дороже вторичного жилья, введенного в эксплуатацию 3-10 лет назад. Такие данные приводит сервис «Яндекс недвижимость». Согласно его статистике, медианная цена новостроек по итогам 2025 г. составила 174 000 руб. за 1 кв. м, «вторички» – 157 000 руб. за квадрат. При этом готовое жилье за прошлый год подорожало на 10,4%, а возводимые объекты лишь на 8,9%.