Спрос на новостройки с отделкой вырос на 3,8% в 2025 году

Ценовая динамика подтверждает высокий интерес к готовым квартирам: проекты с отделкой растут в цене быстрее, чем те, что продаются без ремонта. По данным системы мониторинга BnMap.pro, в бюджетном классе жилья в городах-миллионниках квартиры с отделкой подорожали на 10,8%, тогда как без отделки – на 7,9%. В бизнес-сегменте рост цен составил 17,2% для квартир с отделкой и 15,4% для тех, что без нее. В премиум-классе цены выросли на 13,1% для квартир с ремонтом и на 8,9% для тех, что без него.