Сбербанк получил контроль над ТЦ «Москворечье» структуры «Гарант-инвеста»

6 ноября сообщалось, что управление ФНС по Кировской области и департамент городского имущества Москвы подали в арбитражный суд заявления о банкротстве структур ФПК «Гарант-инвест» бизнесмена Алексея Панфилова. Компания, основанная в 1993 г., владела и управляла торговыми и многофункциональными центрами в Москве, совокупная посещаемость которых, по данным самой группы, составляет 38,3 млн человек в год. В декабре 2024 г. Банк России отозвал лицензию у входящего в корпорацию банка «Гарант-инвест», при этом в компании заявляли, что это не повлияет на работу объектов недвижимости, поскольку стоимость активов превышает долговые обязательства.