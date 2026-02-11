Сбербанк получил контроль над ТЦ «Москворечье» структуры «Гарант-инвеста»
Торговый центр «Москворечье» на Каширском шоссе в Москве перешел под контроль структур Сбербанка. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
По данным издания, изменения в структуре владения, вероятно, связаны с невыполнением финансово-промышленной корпорацией «Гарант-инвест» обязательств по кредиту, где Сбербанк выступал залогодержателем. 100% долей в ООО «Гарант-инвест недвижимость» перешли к ООО «Айсар», которое контролируется ООО «СБК проект», связанным со структурами банка.
На балансе ООО «Айсар» находится торговый центр «Москворечье» площадью 30 000 кв. м. По оценкам консультантов, рыночная стоимость объекта составляет около 3,2 млрд руб.
Сбербанк также является залогодержателем ряда других активов группы, включая торговый центр «Коломенский», торгово-развлекательный комплекс «Перово молл», сеть районных торговых центров «Смолл» и торговый комплекс «Пражский град». Источник на рынке недвижимости допускает, что в дальнейшем эти объекты могут перейти в управление УК «Сампа», связанной со Сбербанком.
В пресс-службе банка изданию сообщили, что в отношении структур «Гарант-инвеста» подано несколько заявлений о банкротстве. В случае назначения управляющей компании УК «Сампа» готова рассмотреть возможность управления объектами, однако приобретать их в собственность не планирует.
6 ноября сообщалось, что управление ФНС по Кировской области и департамент городского имущества Москвы подали в арбитражный суд заявления о банкротстве структур ФПК «Гарант-инвест» бизнесмена Алексея Панфилова. Компания, основанная в 1993 г., владела и управляла торговыми и многофункциональными центрами в Москве, совокупная посещаемость которых, по данным самой группы, составляет 38,3 млн человек в год. В декабре 2024 г. Банк России отозвал лицензию у входящего в корпорацию банка «Гарант-инвест», при этом в компании заявляли, что это не повлияет на работу объектов недвижимости, поскольку стоимость активов превышает долговые обязательства.