Мишустин: почти 1 млн россиян взяли ипотеку в 2025 году

Более 960 000 россиян взяли ипотеку в 2025 г., самой востребованной опцией оказалась семейная ипотека, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Чтобы улучшить условия проживания, люди привлекают кредитные средства», – отметил он.

По словам премьера, растет востребованность Дальневосточной и Арктической ипотеки (ставка до 2%).

В ноябре 2025 г. президент Владимир Путин поручил расширить программу, включив в нее вторичное жилье в дефицитных городах, где новостроек пока мало, напомнил Мишустин. В 2025 г. программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались 47 000 семей.

