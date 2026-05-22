Недвижимость

Директор департамента ЦБ рассказал о шоке от цен на квартиры в Москве

Ведомости

Цены на квартиры в Москве шокируют, непонятно, сколько нужно зарабатывать для покупки такой недвижимости, заявил директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов на конференции «Время изменений: формула баланса», передает ТАСС.

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение», – сказал он.

По словам Данилова, сейчас доля рассрочки при продаже жилья застройщиками стабилизировалась. Центральный банк РФ ожидает принятия закона, согласно которому можно будет регулировать сделки с этим механизмом, уточнил он. Данилов подчеркнул, что Банк России внимательно наблюдает за тем, «как себя поведет эта рассрочка» и сможет ли население «тянуть ее».

«Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической системы BnMap.pro писали, что средняя стоимость квартир в новостройках в апреле в старых границах Москвы снизилась на 2,2% до 578 404 руб. за 1 кв. м, в ТиНАО – на 3,7% до 331 881 руб. за «квадрат». Лоты на первичном рынке столицы действительно дешевеют, подтвердил представитель сервиса «Пульс продаж новостроек». Их стоимость в старой Москве в апреле достигла 565 000 руб., что на 0,9% дешевле, чем было месяцем ранее, говорит его руководитель Артем Советников. В новой Москве показатель, по его словам, за этот же период просел на 8% до 293 000 руб.

