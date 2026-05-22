Директор департамента ЦБ рассказал о шоке от цен на квартиры в Москве

«Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической системы BnMap.pro писали, что средняя стоимость квартир в новостройках в апреле в старых границах Москвы снизилась на 2,2% до 578 404 руб. за 1 кв. м, в ТиНАО – на 3,7% до 331 881 руб. за «квадрат». Лоты на первичном рынке столицы действительно дешевеют, подтвердил представитель сервиса «Пульс продаж новостроек». Их стоимость в старой Москве в апреле достигла 565 000 руб., что на 0,9% дешевле, чем было месяцем ранее, говорит его руководитель Артем Советников. В новой Москве показатель, по его словам, за этот же период просел на 8% до 293 000 руб.