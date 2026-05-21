Квартиры в новостройках начали дешеветь не только в старой, но и в новой Москве

Средняя стоимость квартир в новостройках в апреле в старых границах Москвы снизилась на 2,2% до 578 404 руб. за 1 кв. м, в ТиНАО – на 3,7% до 331 881 руб. за «квадрат», подсчитала аналитическая система BnMap.pro на основе уже заключенных сделок. Лоты на первичном рынке столицы действительно дешевеют, подтверждает представитель сервиса «Пульс продаж новостроек». Их стоимость в старой Москве в апреле достигла 565 000 руб., что на 0,9% дешевле, чем было месяцем ранее, говорит его руководитель Артем Советников. В новой Москве показатель, по его словам, за этот же период просел на 8% до 293 000 руб. По информации CORE.XP, 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости данных локаций потерял 3,6 и 2,1% соответственно. В марте новостройки в старой Москве, по данным BnMap.pro, тоже подешевели по отношению к февралю, но лишь на 0,1%, тогда как в ТиНАО был зафиксирован рост в размере 3,7%.