Спрос на элитные новостройки в Москве упал почти на треть

Спрос на элитные новостройки в Москве упал почти на третьПотенциальные покупатели такой недвижимости стали чаще экономить
На рынке элитных новостроек Москвы в январе – апреле 2026 г. было заключено 974 сделки, подсчитала Kalinka. По ее данным, это на 31,7% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом на квартиры премиум-класс пришлось 92,7% всех транзакций (903 шт.) против 89,3% за четыре месяца 2025 г. Доля делюкса в совокупном объеме спроса снизилась с 10,7 до 7,3% (71 лотов), отмечает управляющий партнер этой компании Виктория Григорьева. Снижение числа сделок с высокобюджетными новостройками подтверждают и другие консультанты. В CORE.XP, к примеру, приводят такие же данные как по числу проданных лотов, так и по динамике падения относительно прошлого года. В NF Group за январь – апрель насчитали только 370 транзакций с элитными объектами, что на 43% меньше по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года.
Такую тенденцию партнер NF Group Андрей Соловьев объясняет прежде всего структурной трансформацией рынка. Покупатели стали гораздо избирательнее, они подходят к вопросу приобретения недвижимости более взвешенно, говорит эксперт. В частности, по его словам, сейчас большим спросом пользуются более компактные по площади лоты. По статистике NF Group, средний размер реализованных квартир по итогам первых четырех месяцев 2026 г. сократился на 18% год к году до 97 кв. м. Суммарные продажи в метрах упали до 76 400 кв. м, или на 40%, подтверждает руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева. В условиях высокой стоимости квадрата и осторожного поведения клиентов бюджет покупки становится одним из ключевых факторов выбора, особенно в премиальном сегменте, подчеркивает она.
Девелоперы на фоне текущей непростой экономической конъюнктуры вынуждены выводить новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами, отмечает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова. Это, по ее словам, приводит к временному уменьшению инвестиционного потенциала проектов, что и отражается на покупательской активности. По данным BnMap.pro, метр на элитном рынке сейчас в среднем стоит 2,6 млн руб. Только с начала года он подорожал на 6,5%. На этом фоне спрос в делюкс-проектах сократился значительно сильнее, чем в премиальных: на 53,3% против 29,1%, говорит Григорьева.
В премиум-классе было реализовано 67 200 кв. м (-38% по сравнению с январем – апрелем 2025 г.), в делюксе – 9200 кв. м (-53%), уточняет Ломтева.
Нынешняя ситуация в делюксе во многом связана с тем, что платежеспособная аудитория взяла паузу перед выходом на рынок нового предложения, считает основатель ГК «Хайтэк девелопмент» Алексей Самойлов. В 2026 г. в Москве запланирован запуск как минимум 15 новых элитных объектов, и, по его мнению, многие потенциальные клиенты сознательно откладывают сделки. Играет роль и эффект низкой базы, считает заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. Абсолютное число транзакций здесь в разы меньше, чем в премиум-классе, поэтому даже незначительное сокращение спроса дает кратно большее процентное отклонение, объясняет она.
Премиум опирается на более широкий и устойчивый круг покупателей, в том числе с инвестиционными мотивами, продолжает Самойлов. По этой причине динамика продаж здесь более ровная, отмечает эксперт. Как следствие, по итогам января – апреля 2026 г. общий рейтинг дорогих новостроек Москвы стал еще сильнее зависеть от премиум-класса, говорит Григорьева. Основной спрос и в этом сегменте, и на элитном рынке в целом, по данным Kalinka, сосредоточен в районах Пресненский, Дорогомилово и Хорошевский. Причем за первые четыре месяца 2026 г. доля перечисленных локаций в продажах премиума и делюкса, по информации компании, увеличилась на 8,4 п. п. год к году, достигнув 41,3%.
В Пресненском районе, по статистике Kalinka, в январе – апреля 2026 г. было зарегистрировано 176 сделок. Это 18,1% всего объема транзакций, отмечает Григорьева. Годом ранее локация показала сопоставимый результат – 179 реализованных лотов, однако ее доля была ниже – 12,6%. На фоне общего падения рынка Пресненский район, потерявший только 1,7% спроса, фактически укрепил позиции, отмечает эксперт. Дорогомилово, которое в прошлом году было лидером сегмента, опустилось на вторую строчку рейтинга: 142 сделки (-26,4%), или 14,6% от всех транзакций (годом ранее было 13,5%). Хорошевский район, по словам Григорьевой, занял 3-е место с 84 сделками (-13,4%), но доля локации выросла с 6,8 до 8,6%.
В CORE.XP подтверждают: по объему реализации премиальных лотов лидирует именно Пресненский район. Его доля увеличилась с 14 до 19%, это самая высокая динамика среди топ-5 районов, отмечает Ломтева. Дорогомилово, по ее словам, увеличило долю с 15 до 16%, Хорошевский район также усилился – на 1 п. п. до 8%. По оценкам NF Group, лидером элитного рынка по количеству сделок за январь – апрель 2026 г. оставался район Дорогомилово с долей 37% и Замоскворечье (11%).
Основной спрос на премиальные проекты концентрируется в районах Пресненский, Дорогомилово и Хорошевский благодаря сложившейся в них целостной, разнообразной и функциональной среде, говорят в «Хайтэк девелопменте». Там считают, что Пресня выигрывает благодаря близости к «Москва-сити», высокой транспортной доступности и традиционно престижному имиджу. Кроме того, здесь большой выбор проектов, добавляет Григорьева. Дорогомилово – это статусное западное направление с панорамами Москвы-реки и Кутузовского проспекта, продолжают в «Хайтэк девелопменте». Позиция Хорошевского района связана с сохранением спроса на северо-западное направление и наличием узнаваемого премиального предложения, считает Григорьева. Благодаря редевелопменту и близости к воде он выступает альтернативой историческому центру, отмечают эксперты.
В делюкс-классе, по данным Kalinka, основная активность приходится на центральные районы, прежде всего Замоскворечье, Хамовники, Тверской, Мещанский и Арбат. Однако по числу сделок его влияние на общий рейтинг ограниченно, подчеркивает Григорьева. В Замоскворечье и Хамовниках заключено более половины всех транзакций в данном сегменте – 54%, уточняет Ломтева. При этом, по ее словам, оба района немного снизили долю относительно прошлого года: Замоскворечье – на 2 п. п. до 30%, Хамовники – на 3 п. п. до 24%. Но наиболее заметное ослабление показал Мещанский район (с 18 до 11%.). Одновременно усилились Тверской район (на 1 п. п. до 17%) и особенно Арбат: его доля, по данным CORE.XP, выросла с 3 до 10%. В целом рынок делюкс-класса остается привязанным к историческому центру, но структура спроса стала более сбалансированной между несколькими локациями, резюмирует Ломтева.