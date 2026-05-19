Спрос на элитные новостройки в Москве упал почти на треть

На рынке элитных новостроек Москвы в январе – апреле 2026 г. было заключено 974 сделки, подсчитала Kalinka. По ее данным, это на 31,7% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом на квартиры премиум-класс пришлось 92,7% всех транзакций (903 шт.) против 89,3% за четыре месяца 2025 г. Доля делюкса в совокупном объеме спроса снизилась с 10,7 до 7,3% (71 лотов), отмечает управляющий партнер этой компании Виктория Григорьева. Снижение числа сделок с высокобюджетными новостройками подтверждают и другие консультанты. В CORE.XP, к примеру, приводят такие же данные как по числу проданных лотов, так и по динамике падения относительно прошлого года. В NF Group за январь – апрель насчитали только 370 транзакций с элитными объектами, что на 43% меньше по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года.