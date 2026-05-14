Москва и Петербург выбыли из мировых лидеров по росту цен на элитное жилье

Темпы роста цен на элитную недвижимость в российских мегаполисах действительно замедлились, а в некоторых случаях она даже стала дешеветь, подтверждают участники рынка. По подсчетам аналитической системы BnMap.pro, высокобюджетное жилье в Москве по итогам 2024 г. прибавило в стоимости 19,2%, тогда как в прошлом году цены снизились на 0,3%. Такая же ситуация и в Сочи: два года назад «элитка» подорожала на 14,4%, в 2025 г. сегмент просел на 2,3%. И лишь в Санкт-Петербурге при замедлении темпов роста стоимости сохранилась положительная динамика – в 2024 г. метры прибавили 24,3%, а в прошлом году – 11,4%. Впрочем, за четыре месяца 2026 г. элитное жилье подорожало год к году во всех трех мегаполисах, отмечают в BnMap.pro: в Москве – на 6,5% (до 2,6 млн руб. за 1 кв. м), в Санкт-Петербурге – на 15,3% (до 1,12 млн руб.) и в Сочи – на 0,9% (до 1,6 млн руб).