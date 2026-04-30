В российских мегаполисах сокращается разница между стоимостью квартир и домов

В большинстве российских мегаполисов квартиры, даже большие, стоят дешевле благоустроенных частных домов, расположенных в городской черте и пригородах, однако разрыв в цене сокращается. Об этом говорится в исследовании «Циана». Если пять лет назад разница между ними составляла 57%, в прошлом году этот показатель уже достиг 40%, отмечает ведущий аналитик этой компании Елена Бобровская. Более того, по ее словам, сейчас он находится уже на уровне 32%. Такая динамика, как отмечает эксперт, связана с тем, что цены на квартиры в готовых домах растут быстрее, чем на индивидуальные дома. По статистике «Циана», трехкомнатные лоты в городах-миллионниках в среднем подорожали на 11% за последний год и на 82% за пять лет, тогда как коттеджи – только на 5 и 54% соответственно. Квартиры – более ликвидный и востребованный продукт с более низким базовым уровнем цен, поэтому здесь фиксируется более сильный рост, объясняет Бобровская.