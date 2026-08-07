Замглавы Минстроя сравнил качество недвижимости в США и России
По словам Стасишина, российская строительная отрасль сегодня предлагает высокий уровень качества и технологий.
«Тот уровень и то качество жилья, которое сегодня строится в России по всем видам, на мой взгляд, может дать «прикурить» любой другой стране с точки зрения технологий», – сказал он. Замминистра отметил, что одним из условий повышения доступности жилья является формирование достаточного объема предложения в разных сегментах рынка. По словам чиновника, развитие стандартного жилья стало важным направлением отрасли.
Отдельно он указал на то, что стандартное жилье в России сейчас строится по лучшим мировым практикам.
6 августа министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью ИС «Вести» сообщил, что на стадии строительства во всех регионах России находится 200 млн кв. м жилья. Еще на строительство 19,8 млн «квадратов» было получено разрешение с января 2026 г. По его словам, в стране с 2020 г. построено более 600 млн кв. м жилья, а в 2025 г. было введено в эксплуатацию почти 14 000 жилых домов.
По данным исследования инвестиционной компании Accent, вложения в жилье в Москве сейчас окупаются за счет сдачи его в аренду в среднем за 24,4 года, тогда как коммерческая недвижимость – за 8,3–8,7 года.