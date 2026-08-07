Замглавы Минстроя сравнил качество недвижимости в США и России

6 августа министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью ИС «Вести» сообщил, что на стадии строительства во всех регионах России находится 200 млн кв. м жилья. Еще на строительство 19,8 млн «квадратов» было получено разрешение с января 2026 г. По его словам, в стране с 2020 г. построено более 600 млн кв. м жилья, а в 2025 г. было введено в эксплуатацию почти 14 000 жилых домов.