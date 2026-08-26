Хуснуллин рассказал о планах по развитию индивидуального жилищного строительства
В России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи из цикла «Родина – это люди».
«Мы готовим планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за три года построит и зарегистрирует дом», – сказал он (цитата по ТАСС).
В ходе встречи Хуснуллин также отметил, что сейчас реализуется проект «Инфраструктура для жизни». Участники инициативы объединили программы по жилью, дорогам и городской среде. Данная мера позволит развивать инфраструктуру системно.
Важным условием доступности жилья, по мнению зампреда, остается ипотека. Сохраняются льготные программы по ипотеке: семейная, дальневосточная, сельская ипотека, льготная ипотека в новых регионах и для ИТ-специалистов.
При этом главной задачей проекта является обеспечение граждан жильем. В 2025 г. было введено 108 млн кв. м жилья (с учетом всех видов недвижимости – почти 150 млн квадратов). По словам Хуснуллина, это стало рекордным показателем за всю историю страны, включая советский период.
В январе-июне 2026 г. выдача льготной ипотеки увеличилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне банки выдали 107 000 кредитов на 488 млрд руб. Основным фактором роста показателей стала льготная программа «семейная ипотека».