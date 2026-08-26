Хуснуллин рассказал о планах по развитию индивидуального жилищного строительства

При этом главной задачей проекта является обеспечение граждан жильем. В 2025 г. было введено 108 млн кв. м жилья (с учетом всех видов недвижимости – почти 150 млн квадратов). По словам Хуснуллина, это стало рекордным показателем за всю историю страны, включая советский период.