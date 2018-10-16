Выбор медной шины: ключевые параметры

Медная шина – изделие из металла, полученное путем холодного проката меди под прессом. Чаще всего это медная полоса с четко заданными параметрами ширины и толщины, прямоугольного сечения, в бухтах или в виде пластин.

Постоянный спрос на медные шины объясняется их физическими свойствами – показателями проводимости, антикоррозийными качествами, почти вечным сроком службы в сухом помещении, относительной гибкостью и пластичностью. Медные шины превосходят алюминиевые аналоги и силовые кабели соответственного сечения сразу по нескольким показателям.

Медная электротехническая шина становится оптимальным решением для оснащения энергетических и электрических систем, где важно передавать энергию на небольшие расстояния с минимальными потерями. У меди лучшие показатели электропроводимости: по удельному сопротивлению она уступает только серебру.

Марка металла

Один из определяющих критериев выбора медной шины – это сырье, из которого она изготовлена. Согласно ГОСТу медные шины производят из нескольких марок меди – из бескислородной, с минимальным количеством примесей меди М0б, а также М1 (технически чистой меди), М2 (меди, переплавляемой из лома).

У каждой марки меди свои показатели проводимости, пластичности и гибкости, свой показатель податливости термической обработке. От марки напрямую зависит и стоимость шины.

Ширина и сечение

Ширина медной шины может составлять от 1,5 до 10 см и более, а толщина – от 3 до 30 мм. В зависимости от площади сечения для разных шин определяются свои значения длительно допустимого предельного тока, как постоянного, так и переменного.

Медная шина может быть мягкой (ШММ) и твердой (ШМТ и ШМТВ), в зависимости от марки металла, физических параметров и постобработки.

Длина медной шины не является табличным значением. Опционально современные производители предлагают шины нестандартной ширины и толщины для решения индивидуальных задач. Для определения ориентировочных параметров нестандартных изделий рекомендуется использовать калькулятор для расчета веса медной шины.

Изготовитель и поставщик

Даже небольшие отклонения в составе меди могут отражаться на способности шины проводить ток. Всего из-за 1% примесей выше нормы электропроводимость может измениться на 3–4%. Поэтому, выбирая поставщиков медных шин, важно отдать предпочтение тем компаниям, которые работают на рынке много лет, напрямую сотрудничают с проверенными заводами-производителями, могут гарантировать высокое качество цветного металлопроката.

ООО «Невская алюминиевая компания»