Анатолий Мачульский: люк на крыше – за и против
Машины с панорамной крышей регулярно вызывают споры в среде автолюбителей, накал дискуссии по этому вопросу уступает разве что спору вокруг машин-кабриолетов. Автоэксперт и механик с многолетним опытом Анатолий Давидович Мачульский отмечает, что вокруг «машин с люком» существует много мифов, как правило не имеющих отношения к действительности. Автомобиль с панорамной крышей, как любая конструкция, имеет плюсы и минусы, но в целом нет ничего негативного в приобретении такой машины, подчеркивает Анатолий Мачульский.
Обманчивая хрупкость
Самый популярный миф о панорамной крыше – это якобы ее большая хрупкость по сравнению с традиционной металлической крышей. На практике, поясняет эксперт, такое мнение справедливо разве что для случаев кустарной установки люков и панорамных крыш, которая производится более или менее квалифицированными мастерами.
«Конструкторы машины еще на стадии первичного проектирования рассматривают все возможные варианты нагрузки на стекло и последствия такого воздействия. При этом главным критерием пригодности конструкции к производству оказывается прочность силового каркаса кузова и безопасность сидящих внутри. Да, поведение крыши при опрокидывании тоже тестируется. Даже если стекло разобьется, то его осколки не травмируют водителя и пассажиров», — подчеркивает Анатолий Мачульский.
Эксперт обращает внимание, что установка люка происходит с соблюдением всех требований технических регламентов. И, поскольку для изготовления люка и тем более крыши используется весьма специфическое стекло — прочность конструкции ненамного уступает обычной стали.
Правильная панорамная крыша представляет собой многослойный пакет из панелей, имеющих разные физические свойства и предназначение, объясняет Анатолий Мачульский. В самых высокотехнологичных моделях может даже встретиться слой солнечных батарей, служащих для выработки электроэнергии. Особенное внимание уделяется местам контакта твердого, но хрупкого стекла с более пластичным металлом: стекло должно без повреждения передавать нагрузку на способный к деформации без разрушения металл.
По этим же причинам «стеклянная» крыша не станет более легкой добычей для автомобильных воров.
«Если обычная машина не бронированная, то ее крышу в принципе можно повредить и обычной отверткой, тем более достаточно прочным ножом. В этом смысле, твердое стекло будет даже более серьезным препятствием. Кроме того, автоворы как правило предпочитают проникать в машину через боковые двери, а они у машин с люком и без – идентичны», — объясняет Анатолий Давидович.
Ремонт машины с панорамной крышей после падения камня или сосульки тоже не будет разительно отличаться, говорит Анатолий Мачульский. Небольшой удар стекло выдержит без проблем, а металлическая крыша может получить вмятину. Если же на панорамную крышу обрушится удар достаточно сильный, чтобы повредить стекло, его мощности хватит на деформацию всего кузова, и тогда уже не будет особой разницы в стоимости ремонта.
Люк — не течет
Очевидно, что панорамная крыша или люк будут первыми сталкиваться с дождем и снегом, поэтому было бы странно, если бы конструкторы не предусматривали это обстоятельство, говорит эксперт. Панорамные крыши, установленные в заводских условиях, полностью герметичны – во всяком случае, не уступают по этому показателю лобовому или любому другому стеклу автомобиля, подчеркивает Анатолий Давидович.
Кроме дождя, панорамная крыша эффективно защищает и от ультрафиолета, и это серьезное преимущество перед кабриолетами.
«Почему-то считается, что кабриолет – идеальная машина для юга, моря и гор. На практике, все ровно наоборот: вместо крыши автомобиля прямые солнечные лучи будет принимать ваша голова и плечи. Придется делать эрзац «крыши», носить шляпу или бейсболку. И то, и другое может быть проблематично при езде с открытым верхом», — пояснил Анатолий Мачульский.
У хорошей машины с панорамной крышей в «сэндвиче» стекла присутствует улавливающий ультрафиолет слой. Поэтому, говорит эксперт, такая машина дает все преимущества кабриолета, при этом не имеет его недостатков – ведь никакой кондиционер в кабриолете не обеспечит защиты от солнца. Да и в целом, уровень психологического комфорта в машине с панорамной крышей или люком выше, чем кабриолете.
Аквариум с тонировкой?
Полностью несостоятельны и заочные опасения того, что водитель и пассажиры машины с панорамной крышей или люком будут ощущать себя внутри аквариума, что будет раздражать и повлияет на концентрацию при вождении. Анатолий Мачульский напоминает, что, во-первых, такие опасения можно ожидать в случае кабриолета. А, во-вторых, если в какой-то момент прозрачность крыши будет раздражать, ее можно закрыть шторкой. Такая опция предусмотрена большинством производителей.
Помимо этого, обращает внимание Анатолий Давидович, на крышу не распространяются установленные законом нормы на тонировку стекол, и владелец авто волен делать ее настолько прозрачной, насколько ему хочется.
Какие-то дополнительные психологические факторы, вызванные панорамной крышей или люком при вождении отсутствуют, подчеркивает эксперт. Вопреки еще одному мифу, уровень шума при езде в машине с прозрачной крышей не превышает стандартный.
«Устанавливать люк или прозрачную крышу в кустарных условиях недопустимо еще и потому, что геометрия машины с панорамным обзором проходит тщательную проверку, в том числе в аэродинамической трубе», — объясняет Анатолий Мачульский. Эксперт обращает внимание, что у каждого производителя свой размер люка, а панорамная крыша имеет нюансы в геометрии. Это происходит потому, что панорамная крыша должна полностью соответствовать линиям и конструкции всего автомобиля, обтекающий ее воздушный поток не должен создавать турбулентностей.
«Это может оказаться сюрпризом, но исследуется и поведение воздушного потока при открытом люке. Как правило, крыши с люком имеют еще и специальный аэродинамический обтекатель, задача которого не допустить возникновения сквозняков в салоне и перенаправить воздушные потоки так, чтобы уровень шума внутри машины был ниже», — говорит эксперт.
Если вам хочется машину, сидя в которой вы будете видеть небо – смело выбирайте вариант с панорамной крышей или люком, резюмирует Анатолий Давидович. За это удовольствие вам вряд ли придется платить больше, чем с «традиционной» машиной.