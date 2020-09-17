Анатолий Мачульский: люк на крыше – за и против

Машины с панорамной крышей регулярно вызывают споры в среде автолюбителей, накал дискуссии по этому вопросу уступает разве что спору вокруг машин-кабриолетов. Автоэксперт и механик с многолетним опытом Анатолий Давидович Мачульский отмечает, что вокруг «машин с люком» существует много мифов, как правило не имеющих отношения к действительности. Автомобиль с панорамной крышей, как любая конструкция, имеет плюсы и минусы, но в целом нет ничего негативного в приобретении такой машины, подчеркивает Анатолий Мачульский.