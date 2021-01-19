Григорий Ройтберг: У ядерной медицины фантастические возможности

Сегодня мы заметно меняем подходы к лечению. Если раньше для лечения онкологических заболеваний использовалась исключительно хирургия, то сейчас она — лишь один из компонентов лечебного процесса, наряду с химпрепаратами и лучевой терапией. Речь идёт о сочетании всех типов лечения, поскольку каждый из них в отдельности вылечивает редко. Конечно, чудес в нашем деле нет, но к победе над раком мы постепенно приближаемся. Высокое качество лучевой терапии в АО «Медицина» подтверждено МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения. Для линейных ускорителей TrueBeam, которые используются в отделении лучевой терапии нашей клиники, среднее значение отклонения для энергий фотонов 6, 10 и 15 МВ составило меньше 0.5%, при допустимом отклонении в 5%. А для одной из энергий соответствие оказалось и вовсе стопроцентным. Мы научились убивать опухоль, не повредив соседние органы. Лечение рака предстательной железы в нашей клинике возможно всего за 5 сеансов и с результатом излечений 92%, без тяжелых операций, как прежде. Рак щитовидной железы мы готовимся начать лечить с помощью радиоактивного йода, радия, лютеция и антигенных радионуклидов, в нашей стране ранее в онкологии не применявшихся.