Григорий Ройтберг: У ядерной медицины фантастические возможности

Григорий Ройтберг: У ядерной медицины фантастические возможностиПрезидент АО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Григорий Ройтберг: Я буду бороться за продление качественной жизни онкопациентов
Об использовании мирного атома много пишут в самых разных применениях — говоря об АЭС, ледоколах, агротехнологиях. При этом одним из наиболее перспективных секторов этой отрасли является, на мой взгляд, ядерная медицина, борьба с онкологическими заболеваниями с помощью высоких технологий. Эта задача входит в число приоритетных национального проекта «Здравоохранение», частью которого является концепция развития ядерной медицины и лучевой терапии в Российской Федерации до 2025 года.
Плюс 13 лет жизни
Как и во всем мире, онкологические заболевания в России лидируют в списке болезней с высоким уровнем смертности. В 2019 году на учете в отечественных онкодиспансерах состояло почти 4 миллиона пациентов, а число новых случаев злокачественных новообразований превысило 640 тысяч. Из года в год статистика растет, что отчасти объясняется совершенствованием диагностики, позволяющим обнаруживать заболевание на ранних стадиях. Но на фоне зарубежных стран Россия явно не в рейтинге лучших. Я не говорю о Москве — это особый город, в котором есть центры, использующие те же методы и оборудование, что и лучшие клиники мира. Если же взять средний уровень по стране, то картина будет другая, и догонять нам приходится не Запад, а хотя бы Турцию и Бразилию, Китай.
Главное мерило успешности в лечении онкозаболеваний лично для меня — это заболеваемость и смертность в молодом возрасте, продолжительность здоровой жизни, а она в нашей стране, к сожалению, сокращается. Продолжительность жизни пациента после постановки онкодиагноза в России — в среднем всего 2-5 лет, в то время как в развитых странах 15 лет и более! Поэтому, открывая на базе АО «Медицина» еще в 2012 году онкологический центр Sofia, я сказал себе, что буду бороться за эти 13 лет жизни пациентов, и жизни именно качественной, позволяющей пациентам после перенесенного лечения вернуться к работе, рожать, растить внуков.
Достичь этой цели помогает ядерная медицина — рынок с фантастическими возможностями, в котором пока в России не так много игроков. Нацпрограммой «Здравоохранение» предусмотрено открытие сети центров ядерной медицины по всей России, но инвестировать в них пока никто не спешит, в том числе государство. Поэтому мы решились на масштабный частный проект — создание в подмосковных Химках Института ядерной медицины (ИЯМ). Он будет одним из крупнейших в Европе. В России ему аналогов нет. Площадь его лечебного амбулаторно-диагностического комплекса составит более 23 тысяч кв.м, а первых пациентов он примет в апреле 2021 года.
Инвестиции в этот проект составили около 8 млрд рублей — серьезные деньги, особенно если учесть то, что реализуется он без участия государства, еще вчера являвшегося монополистом в области лечения онкозаболеваний. Задумывая проект, поначалу мы, конечно, рассчитывали на участие государства. Но попытки войти в программы с господдержкой заняли три года, после чего мы решили не тратить время и действовать самостоятельно.
Выиграв в обычном конкурсе, арендовали под ИЯМ у правительства Московской области земельный участок на 49 лет. Получили от области льготу по налогам. Нашли партнера в лице банка ВТБ, который помог приобрести по лизингу сетевое и серверное оборудование, магнитно-резонансные томографы, линейные ускорители. Часть оборудования взяли в кредит. Очень тщательно готовили проект, переделывали его дважды, отправляли на экспертизу в лучший профильный проектный институт Канады, приглашали консультантов из США, взяли за образец самые современные подразделения клиники университета имени Джона Хопкинса, потому что хотели создать такой центр, который будет флагманом отрасли минимум ещё лет 15.
А главное — сумели привлечь к созданию «ИЯМ» Химки самых авторитетных в мире экспертов отрасли и ведущих мировых производителей оборудования и радиофармпрепаратов для ядерной медицины. Например, с GЕ Healthcare (бизнес-подразделение корпорации General Electrics) у АО «Медицина» подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития ядерной медицины и договор на поставку оборудования. Мы совместно внедряем в практику новейшие радиологические технологии, планируем проведение научных и клинических исследований, образовательных программ для медиков, ведем поиск новых методов диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на основе smart-технологий. Вместе планируем освоить производство новых для России радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкозаболеваний, в т.ч. на основе 68Gа, 11С, 18F: Тесно сотрудничаем и с компанией Varian (США)— крупнейшим производителем линейных ускорителей.
И с GE Healthcare, и с Varian мы заключили соглашения, по которым наш Институт станет европейским центром компетенций этих компаний. Их лучшие специалисты, зарубежные и российские эксперты отрасли будут участвовать в обучении российских онкологов, радиотерапевтов и врачей других смежных специальностей. Такое сотрудничество обеспечивает доступность лучших на сегодня технологий ядерной медицины для россиян.
Тераностика=терапия+диагностика
Что же уникального будет в строящемся Институте ядерной медицины? Многое в нем будет для российской медицины впервые, а некоторые технологии даже за рубежом только появляются. В состав «ИЯМ» Химки войдут отделения лучевой и радионуклидной терапии, брахитерапии, радионуклидной и лучевой диагностики, а также циклотронно-радиохимический комплекс, получивший первым среди всех объектов подобного типа в России международный экологический сертификат защиты ЕТО. Он будет обслуживать наши установки для позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и для радионуклидной терапии – так называемой тераностики.
Тераностика – новое направление для России. Еще одно революционное новшество в «ИЯМ» Химки – ПЭТ/КТ и линейные ускорители нового поколения, оснащенные искусственным интеллектом. К сожалению, в большинстве регионов России все еще используются лучевые установки 1985-1990 годов выпуска, убивающие опухоли и метастазы, но с ними и весь организм!
Мы можем использовать дозу, в 40 раз превышающую ту, что используется при обычной радиотерапии, но воздействуем четко только на нужную область. Делая спустя 72 часа повторный КТ, мы видим полностью разрушенные метастазы, а это позволяет пациенту сразу приступить к курсу химиотерапии, закрепляющему результат.
Сегодня мы заметно меняем подходы к лечению. Если раньше для лечения онкологических заболеваний использовалась исключительно хирургия, то сейчас она — лишь один из компонентов лечебного процесса, наряду с химпрепаратами и лучевой терапией. Речь идёт о сочетании всех типов лечения, поскольку каждый из них в отдельности вылечивает редко. Конечно, чудес в нашем деле нет, но к победе над раком мы постепенно приближаемся. Высокое качество лучевой терапии в АО «Медицина» подтверждено МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения. Для линейных ускорителей TrueBeam, которые используются в отделении лучевой терапии нашей клиники, среднее значение отклонения для энергий фотонов 6, 10 и 15 МВ составило меньше 0.5%, при допустимом отклонении в 5%. А для одной из энергий соответствие оказалось и вовсе стопроцентным. Мы научились убивать опухоль, не повредив соседние органы. Лечение рака предстательной железы в нашей клинике возможно всего за 5 сеансов и с результатом излечений 92%, без тяжелых операций, как прежде. Рак щитовидной железы мы готовимся начать лечить с помощью радиоактивного йода, радия, лютеция и антигенных радионуклидов, в нашей стране ранее в онкологии не применявшихся.
Думаю, наш будущий институт — пример того, как Россия способна вырваться с последних позиций среди стран, способных противостоять раку. Более того, лучшие российские медцентры, оснащенные по последнему слову техники, могут стать конкурентоспособными и интересными не только россиянам, но и зарубежным пациентам, что поможет переломить страновОе недоверие.
АО «Медицина» уже принимает пациентов из Англии, Швейцарии, не говоря уже о странах ближнего зарубежья. Многие пациенты из европейских стран приезжают в Россию для диспансеризации, которую у нас можно пройти быстро, качественно и, по мнению европейцев, недорого.
Мы подписали контракт с рядом израильских компаний, занимающихся медицинским туризмом, которые будут направлять желающих из Израиля и Европы на лечение в Россию. Россиянам услуги высокотехнологической медицинской помощи клиники доступны в рамках обязательного медицинского страхования. Так, только в 2019 году ПЭТ/КТ-исследований по программе государственных гарантий было проведено 23 625 пациентам, а лучевую терапию получили 1 520 пациентов.
Наше желание — сделать качественную медицинскую помощь доступной всем. Очень важно и обучение кадров, чтобы, потратив огромные средства на оснащение, мы не оказались в ситуации, когда работать на нем будет некому. У себя в клинике мы способны готовить специалистов уровня не ниже, чем готовят в развитых странах. Мы на базе нашей клиники недавно создали кафедру ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, где будут преподавать и наши врачи. Так, например, рентген-лучевую терапию будет преподавать д.м.н., профессор РАН Долгушин М.Б. Кроме того, планируем на кафедре вести и научную работу. У России в целом есть шанс выйти в линейку стран-лидеров в ядерной медицине.
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году. Это многопрофильный университетский медицинский центр, состоящий из двух лечебных корпусов общей площадью 35 тыс. м2 и включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная в 2011 году по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, и четыре раза подряд подтвердившая соответствие этим стандартам. В 2019 году АО «Медицина» признано лидером по качеству и безопасности медицинской деятельности среди медицинских учреждений России, лучшей частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015, является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом Премии Правительства РФ в области качества, клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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