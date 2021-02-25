Идем в салон за новым авто: памятка покупателю

Нередки случаи, когда продавцы в салоне навязывают покупателю дополнительное оборудование или автомобили только в конкретной и не всегда подходящей комплектации. В противном случае предлагают клиенту подождать два-три месяца, пока авто, собранное «под него», не приедет в салон. Подумайте, готовы ли вы переплачивать за ненужные вам коврики и накладки, и готовы ли купить дорогую комплектацию, потому что только она есть в наличии. Если нет – не соглашайтесь на дорогие «допы» и заказывайте авто заранее.