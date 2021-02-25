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Идем в салон за новым авто: памятка покупателю

Несмотря на обилие предложений на рынке автомобилей с пробегом, для многих наших соотечественников преимущества нового ТС «с иголочки», то есть сразу из салона, являются принципиальными.

Действительно, покупая авто у официального дилера, вы становиться первым обладателем машины, пользуетесь абсолютно новым салоном и агрегатами с нулевым пробегом. К тому же, у дилера авто можно взять в кредит, а то и сдать свою старую «лошадку» по системе трейд-ин. В этом плане автосалон предлагает более гибкие условия, чем вторичный рынок.

Но все ли дилеры хороши, и что вообще стоить помнить, отправляясь в салон? Об этом поговорим ниже.

Дилер дилеру рознь

Убедитесь, что продавец – официальный дилер, у которого заключены контракты с производителями представленных брендов. Тщательно проверьте юридическую чистоту сделки и без спешки проверьте бумаги, которые принесли вам на подпись.

Возможно, с откровенным мошенничеством вы и не столкнетесь, но какие-то услуги, комиссии, лишнее оборудование и невыгодные вам условия незаметно навязать в салоне могут. Поэтому обращайтесь в компании с хорошей репутацией, отзывами и сроком работы на рынке.

Не переоценивайте гарантию

Гарантийные обязательства на пробег или срок – это хорошо. Но помните, что официальная гарантия, как правило, распространяется только на двигатель и трансмиссию, а все остальные узлы и агрегаты оказываются по факту вне ее «юрисдикции».

Что касается страховки, то при покупке нового автомобиля вам придется купить пакетный продукт страховщиков стоимостью 7-10% от стоимости авто (на год). Зато обязательно ТО можно будет не проходить 3 года. 

Стоит ли переплачивать за кредит

У официальных дилеров реально купить авто в кредит, воспользовавшись услугами банка, а то и льготными условиями государственных кредитных программ. Однако и в этом случае стоит взвесить все «за и против». Во-первых, брать авто в кредит только через известный и надежный банк, подобрав оптимальную программу. Во-вторых, трезво оценить переплату и свои финансовые возможности, чтобы транспорт не пришлось возвращать банку из-за просроченных платежей.

Комплектация и «допы»

Нередки случаи, когда продавцы в салоне навязывают покупателю дополнительное оборудование или автомобили только в конкретной и не всегда подходящей комплектации. В противном случае предлагают клиенту подождать два-три месяца, пока авто, собранное «под него», не приедет в салон. Подумайте, готовы ли вы переплачивать за ненужные вам коврики и накладки, и готовы ли купить дорогую комплектацию, потому что только она есть в наличии. Если нет – не соглашайтесь на дорогие «допы» и заказывайте авто заранее.          

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных