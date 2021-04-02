Алексей Китов, директор по развитию ЭТП «МЭТС»: «Организовать электронные торги легко и доступно каждому»

В отличие от типового маркетплейса, сделка, совершенная через электронные торги, безопасна с юридической точки зрения. За прошлый год количество банкротств выросло на 72,6 %. Увы, никто не может дать гарантию, что продавец в течение трёх лет с момента продажи не столкнётся с процедурой банкротства. Если это произойдет, то обычную сделку арбитражный суд расценит как вывод активов должника и признает недействительной. В результате покупатель может потерять титульное право на приобретенное имущество. Чтобы не столкнуться с таким риском, сделку купли-продажи надо проводить через организованные торги, публично разместив лот на электронной торговой площадке на срок не менее 30 дней.