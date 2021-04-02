Алексей Китов, директор по развитию ЭТП «МЭТС»: «Организовать электронные торги легко и доступно каждому»В чем плюсы электронных торгов перед маркетплейсами и что на них можно продать? Как выбрать надежную площадку и организовать свои торги?
Что и зачем продают на электронных торгах
Продавцами и покупателями на онлайн-торгах выступают как юридические, так и физические лица. Сегодня на электронных площадках выставляют практически любой товар. Это может быть как недвижимость для бизнеса или личных целей, земельные участки, так и автомобили, сельхоз- и спецтехника, различное оборудование, дебиторская задолженность, ценные бумаги и многое другое.
Может возникнуть вопрос: зачем нужны торги, когда есть маркетплейсы? Иногда имущество выставляется на электронные торги, потому что это обязательное требование закона. Например, в случае процедуры банкротства собственник не имеет права распоряжаться своим имуществом. Назначается конкурсный управляющий, а имущество должника реализуют через электронную площадку. В этом случае говорят о банкротных торгах.
Но и в обычных, рыночных обстоятельствах имущество также можно выставить на торги. Делает это уже сам собственник или лицо, выступающее организатором торгов на основании договора с собственником. И сегодня сделать это так же просто, как и разместить информацию о продаже на электронной доске объявлений.
Покупатели на таких торгах заранее знают все важные характеристики об имуществе: местонахождение, ограничения, записи из ЕГРН, год выпуска или постройки и так далее. Если выставленный лот при этом имеет какие-либо ограничения (обременения), то, как правило, цена лота устанавливается достаточно низкой. И покупатели принимают решение об участии в таких торгах, оценив для себя возможности снятия обременений.
Юридически чистая сделка
В отличие от типового маркетплейса, сделка, совершенная через электронные торги, безопасна с юридической точки зрения. За прошлый год количество банкротств выросло на 72,6 %. Увы, никто не может дать гарантию, что продавец в течение трёх лет с момента продажи не столкнётся с процедурой банкротства. Если это произойдет, то обычную сделку арбитражный суд расценит как вывод активов должника и признает недействительной. В результате покупатель может потерять титульное право на приобретенное имущество. Чтобы не столкнуться с таким риском, сделку купли-продажи надо проводить через организованные торги, публично разместив лот на электронной торговой площадке на срок не менее 30 дней.
К тому же участники электронной сделки защищены от риска оспаривания цены как не рыночной. Окончательная стоимость имущества, которую и оплачивает победитель торгов, априори является рыночной, так как покупатели сами публично назначают свою цену в ходе торгов.
Выбор торговых площадок: меньше, чем кажется
В федеральном реестре сведений о банкротстве представлено 68 электронных торговых площадок. Девять из них признаны не соответствующими требованиям Минэкономразвития.
Однако и на оставшиеся 59 стоит взглянуть пристальнее. По итогам четвертого квартала 2020 года больше чем у половины из них не появилось ни одного нового участника. Еще примерно у четверти — менее 100 новых участников за квартал, при том, что у электронных площадок первой десятки их было от тысячи и выше. Третья в этом рейтинге площадка зарегистрировала 3888 новых участников, вторая — 6420, и лидер — 8427. А ведь количество потенциальных покупателей — это самое главное для организатора сделки.
По данным Федресурса, 64 % всех лотов банкротных торгов размещаются на пяти крупнейших площадках. По совокупности показателей первая в этом рейтинге — Межрегиональная электронная торговая система (МЭТС) — 9161 опубликованных лотов за четвертый квартал 2020 года, у второй и третьей площадок — более 7000, а четвертой — только 3852 лота.
По стоимости реализованного имущества отрыв между лидерами и всеми последующими площадками еще больше. МЭТС совершил сделок на 12,7 млрд рублей, вторая площадка — на 12,5 млрд рублей, а третья — на 6,5 млрд рублей. Получается, выбор электронных торговых площадок весьма ограничен. МЭТС — № 1 в России, по данным Федресурса, на основании анализа торгов по банкротству и активности электронных торговых площадок по совокупности показателей работы как по итогам 2020 года, так и по накопительным результатам за весь период.
Если речь идет о том, чтобы что-то продать, куда вы пойдете в первую очередь? Правильно, на большой рынок, с большим количеством потенциальных покупателей (участников) и альтернативных предложений (лотов).
Какие уникальные сервисы есть у МЭТС
Механизм работы любой электронной площадки не прост и имеет определенные требования как законодательного, так и технологического характера. Поэтому нельзя свести работу пользователя к двум кнопкам: «Купить» или «Продать». Но мы упрощаем навигацию в работе площадки, строим для пользователей базу знаний в виде мультимедийного портала обучения с инструкциями и видеогайдами как образовательного характера, так и в виде разбора определенных кейсов, лайфхаков и новых возможностей на ЭТП МЭТС. И главное здесь — даже не обучить, а сделать так, чтобы обучать было не нужно.
Учитывая обратную связь, мы совершенствуем интерфейс и функционал сайта. Так мы создали сервис, аналогов которому нет у других площадок, — поиск на карте объектов недвижимости, выставленных на открытые торги. Объекты можно фильтровать по цене, расположению, собственнику, номеру торгов. Здесь наглядно показано расположение реализуемых объектов по актуальным торговым процедурам на момент открытия карты, что позволяет сравнить лоты, расположенные в пределах выбранной географии.
Основной инструмент для покупателя на электронной площадке — это система поиска торгов. Поиск МЭТС позволяет молниеносно и с высокой точностью найти нужные объекты на актуальных торгах. Поиск структурирован по категориям имущества, чётко работают фильтры дат приёма заявок, стоимости лотов, фотографий, географического расположения и других параметров торгов, в том числе с учетом выборки торгов, по которым уже поданы заявки на участие другими пользователями, либо по торгам, заявки на участие по которым отсутствуют.
Приоритетная задача нашей команды — увеличить число торгов, на которых имущество успешно реализовалось. Поэтому МЭТС позволяет показать в карточке лота все его преимущества, добавив фото, видеопрезентации и PDF-файлы. Для удобства поиска у лотов с автомобилями есть дополнительная характеристика — год выпуска. У недвижимости — кадастровый номер, по которому в карточке лота объект указывается на интерактивной карте, интегрированной с «Яндекс.Панорамами». Здесь можно совершить виртуальную прогулку рядом с объектом. На площадке МЭТС из карточки лота по любому зарегистрированному объекту недвижимости можно получить независимый отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, включающий записи из ЕГРН.
Маркетинговая система МЭТС анализирует параметры лотов и делает вывод, насколько предложение привлекательно для покупателей. Наиболее интересные рекламируются на главной странице сайта как спецпредложения. Информация о лучших лотах с прямой ссылкой для участия в торгах рассылается в виде дайджеста, сейчас в нашей базе более 100 тыс. пользователей. При этом рассылка таргетированная и формируется по группам, конкретные лоты направляются определенным пользователям, исходя из их интересов: региональных, ценовых, тематических и прочих.
Продвижение идет не только через саму систему МЭТС, но и через рекламу на профильных сайтах: на «Авито», «Циане», «Авто.ру» и других платформах. При этом наш отдел маркетинга не просто распространяет информацию о лотах, а системно выстраивает диалог с потенциальными покупателями через мессенджеры, e-mail, по телефону.
Мы даем возможность внести задаток для участия в торгах на счет самой площадки. Покупатели при этом не боятся отправлять деньги в виде задатка, зная, что никаких проблем с внесением и выводом денег не будет. Деньги гарантированно примут в качестве задатка, и без каких-либо удержаний оперативно вернут в личный кабинет участника, если он не станет победителем торгов. Продавец так получает больше потенциальных покупателей, возможность продажи по более высокой цене и гарантию оплаты.
Как начать продавать на онлайн-аукционе
Организовать торги с помощью МЭТС очень просто. Еще проще перейти на МЭТС с любой другой электронной площадки, это можно сделать в два клика, не отходя от компьютера.
Шаг 1. Зарегистрироваться
Регистрация в электронной системе МЭТС бесплатная и происходит в течение одного дня, включая выходные и праздники. Для начала участия в коммерческих или банкротных торгах необходимо на главной странице сайта зайти в раздел «Подключение к системе» и следовать инструкциям. При необходимости можно обратиться в службу поддержки сайта.
Шаг 2. Установить и настроить электронную подпись
Для работы на площадке подойдет любая квалифицированная электронная подпись. Даже самая простая, по которой, например, индивидуальные предприниматели подают сведения в налоговую. Если электронной подписи нет, то наши специалисты помогут её оформить. Мы работаем со всеми удостоверяющими центрами, аккредитованными при Минкомсвязи.
Когда это сделано, вы заполняете регистрационную анкету и прикладываете к ней электронные документы, подписав их электронной подписью.
Шаг 3. Подать заявку на проведение торгов
Дальше вся работа по регистрации процедуры торгов ведется в личном кабинете пользователя электронной торговой площадки МЭТС. В предложенной форме вы заполняете заявку на проведение торгов и отправляете оператору. Если нужно внести исправления или что-то добавить, сотрудники МЭТС вернут заявку на доработку. Если дополнений не потребуется, вашу заявку опубликуют. И вам останется лишь наблюдать, как появляются заявки на участие в ваших торгах!
Как поднять цену лота на 30 %
У нас есть немало успешных кейсов быстрой реализации имущества, которое не смогли продать на других площадках. Недавно мы продали интересный лот. На прежней площадке сведения о нем ограничивались тем, что это портфель акций — 100 % уставного капитала некоего акционерного общества. Начальная цена была чуть выше 1,5 млрд рублей.
Команда МЭТС изучила объект торгов детальнее и выяснила, что в собственности у этого АО находится крупный бизнес-центр «Чайка-Плаза» на набережной Москва-реки: более 22 тысяч кв. метров, великолепная отделка и инфраструктура, несколько вспомогательных зданий общей площадью почти 1000 кв. метров, благоустроенная парковая зона, автодороги на закрытой территории и парковочный комплекс.
Мы расширили описание лота, создали качественную презентацию, провели работу по продвижению лота. И это в корне изменило ситуацию во время проведения торгов. Поскольку имущество весьма перспективное, первый потенциальный покупатель нашёлся быстро и подал свою заявку. Последующие претенденты на лот, увидев, что они не одни, принимают решение о том, чтобы не экономить, а подать цену, максимально возможную для себя. В результате в ходе аукциона начальная цена выросла на 30 % и составила более 2 млрд рублей. В любом деле для получения лучшего результата следует обращаться к профессионалам. Вам лишь следует предоставить максимум информации о товаре, а дальнейшую работу МЭТС возьмет на себя. Мы сделали профессиональный инструмент, доступный каждому!