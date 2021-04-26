Цитаты на фасады

Цитаты на фасадыПослание президента России Федеральному собранию показывали на медиафасадах 2 дня и 2 ночи
21 апреля крупнейшая по площади экранов российская сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая медиахолдингу MAER, вывела на уличные экраны заявления президента России, озвученные им во время послания Федеральному собранию. Размещение цитат президента стало традиционным присоединением медиахолдинга к инициативе Общероссийского народного фронта по организации просмотра послания президента РФ.
Главные цитаты из речи главы государства россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента была дополнительно подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.
По словам генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майора, трансляция главных цитат президента продолжалась в течение 21 и 22 апреля. За это время с новыми решениями президента ознакомились более 10 млн россиян: «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и синхронно выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни. Мы остро чувствуем тренд на «онлайновость» информации, видим, как видоизменяется потребление контента в «гаджетизированном» мире: мобильные медиа становятся перенасыщенными, а наружная реклама по-прежнему способна прорваться сквозь клаттер и привлечь внимание к контенту». В общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидели 75 млн раз.
«Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию — транслировать ключевые тезисы послания Президента РФ на крупнейших медиаэкранах нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», — отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Артем Бичаев.
Прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.