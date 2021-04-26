Цитаты на фасады

«Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию — транслировать ключевые тезисы послания Президента РФ на крупнейших медиаэкранах нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», — отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Артем Бичаев.