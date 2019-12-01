Сенаторы обсудят с россиянами законопроект о профилактике семейного насилия

Законопроект еще будет дорабатываться, главное, что проблему признали и проект планируют принять, говорит член рабочей группы, адвокат Мари Давтян. Среди плюсов документа – защитные предписания и внесение поправок в УПК, которые переведут ст. 116.1 УК о повторных побоях из частного в частно-публичное обвинение, отмечает она: «В частном обвинении не участвуют полиция и прокуратура, фактически потерпевшая сама должна писать заявление мировому судье и сама расследовать преступление против нее, а этого человек без опыта уголовного судопроизводства сделать не может. Теперь же предполагается, что дело будет расследовать полиция, и это правильно». Один из минусов проекта – само определение семейного насилия, которое невозможно использовать, продолжает адвокат: «Из него следует, что те, в отношении кого применяется физическое насилие, не могут получить помощь, поскольку любое такое насилие содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Надеюсь, эту формулировку поправят». Кроме того, Давтян будет настаивать на возвращении понятия «преследование», поскольку это одно из основных правонарушений и оно чаще всего заканчивается физическим насилием.