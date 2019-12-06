Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»
Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Обвинение просило реальные сроки для всех обвиняемых, однако Мыльникову, у которого трое детей, суд избрал условное наказание.
Егор Лесных
Приговор: три года колонии.
Сколько просило обвинение: четыре года колонии.
В чем обвинялся: по версии следствия, Лесных вместе с Мартинцовым во время акции 27 июля повалил на тротуар сотрудника Росгвардии и ударил ногой еще одного силовика.
Вину не признал: заявил, что у него не было цели применять силу к сотруднику Росгвардии.
Что о нем известно: 34 года, уроженец города Волжского, живет в Москве, работает как самозанятый – занимается ремонтом.
Максим Мартинцов
Приговор: два с половиной года колонии.
Сколько просило обвинение: три с половиной года колонии.
В чем обвинялся: Мартинцова обвиняли в том, что он вместе с Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар.
Вину не признал: на суде заявил, что с Лесных во время акции не был знаком.
Что о нем известно: 27 лет, сотрудник лаборатории.
Александр Мыльников
Приговор: два года условно.
Сколько просило обвинение: три года колонии.
В чем обвинялся: Мыльникова обвинили в том, что он участвовал в нападении на омоновца вместе с Лесных и Мартинцовым.
Вину не признал.
Что о нем известно: 34 года, работает курьером, содержит троих детей.
Ранее 6 декабря московские суды вынесли приговоры четырем другим фигурантам «московского дела». Егору Жукову, Владимиру Емельянову, Никите Чирцову и Павлу Новикову грозили реальные сроки лишения свободы. Однако к столь жесткому наказанию суд приговорил только одного из них.