Общество

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Двое обвиняемых получили реальные сроки, один – условный
Дарья Коржова
Дарья Коржова
М. Стулов / «Ведомости»

Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона». Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Обвинение просило реальные сроки для всех обвиняемых, однако Мыльникову, у которого трое детей, суд избрал условное наказание.

Егор Лесных

/Андрей Васильев / ТАСС

Приговор: три года колонии.

Сколько просило обвинение: четыре года колонии.

В чем обвинялся: по версии следствия, Лесных вместе с Мартинцовым во время акции 27 июля повалил на тротуар сотрудника Росгвардии и ударил ногой еще одного силовика.

Вину не признал: заявил, что у него не было цели применять силу к сотруднику Росгвардии.

Что о нем известно: 34 года, уроженец города Волжского, живет в Москве, работает как самозанятый – занимается ремонтом.

Максим Мартинцов

/Андрей Васильев / ТАСС

Приговор: два с половиной года колонии.

Сколько просило обвинение: три с половиной года колонии.

В чем обвинялся: Мартинцова обвиняли в том, что он вместе с Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар.

Вину не признал: на суде заявил, что с Лесных во время акции не был знаком.

Что о нем известно: 27 лет, сотрудник лаборатории.

Александр Мыльников

/Андрей Васильев / ТАСС

Приговор: два года условно.

Сколько просило обвинение: три года колонии.

В чем обвинялся: Мыльникова обвинили в том, что он участвовал в нападении на омоновца вместе с Лесных и Мартинцовым.

Вину не признал.

Что о нем известно: 34 года, работает курьером, содержит троих детей.

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Ранее 6 декабря московские суды вынесли приговоры четырем другим фигурантам «московского дела». Егору Жукову, Владимиру Емельянову, Никите Чирцову и Павлу Новикову грозили реальные сроки лишения свободы. Однако к столь жесткому наказанию суд приговорил только одного из них.

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