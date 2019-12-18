РЕН ТВ сообщил о визите силовиков в компанию Саида Гуцериева

Ранее в среду, 18 декабря, об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний сообщил telegram-канал Mash. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски по делу о контрабанде нефти по ст. 226.1 УК. «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению Федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС», – говорит один из них. Дело расследует следственное управление УТ МВД по ЦФО, отмечает второй собеседник «Ведомостей». Представительница управления на транспорте МВД по ЦФО (УТ МВД по ЦФО) от комментариев отказалась. Издание Baza уточняет, что речь идет о контрабанде 100 000 т нефти и ущербе в 3 млрд руб.