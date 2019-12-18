РЕН ТВ сообщил о визите силовиков в компанию Саида Гуцериева
Правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева – сына миллиардера Михаила Гуцериева – в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в офисе компании «проводятся некие мероприятия».
Ранее в среду, 18 декабря, об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний сообщил telegram-канал Mash. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски по делу о контрабанде нефти по ст. 226.1 УК. «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению Федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС», – говорит один из них. Дело расследует следственное управление УТ МВД по ЦФО, отмечает второй собеседник «Ведомостей». Представительница управления на транспорте МВД по ЦФО (УТ МВД по ЦФО) от комментариев отказалась. Издание Baza уточняет, что речь идет о контрабанде 100 000 т нефти и ущербе в 3 млрд руб.
По данным источника «Открытых медиа», близкого к руководству одного из управлений ФСБ, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему не известно об обысках у Гуцериевых.
В группе «Сафмар» «Ведомостям» сообщили, что информация об обысках не соответствует действительности. Михаил Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал информацию об обысках провокацией. После сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» акции «М.видео» подешевели почти на 7%.
Михаил Гуцериев – основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд, бизнесмен занимает 28-е место в российском рейтинге миллиардеров. Саид Гуцериев занимает в рейтинге 71-е место с состоянием в $1,3 млрд. Ему принадлежат доли в компаниях «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», «Русский уголь», «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.видео».
Доли в нефтяных компаниях он получил в подарок от отца за хорошую работу: «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения», – говорил в интервью Forbes в 2017 г. Михаил Гуцериев.
В «Фортеинвест» Саид Гуцериев занимает пост гендиректора, эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу.
«Ведомости» направили запросы в ФСБ и ФТС.