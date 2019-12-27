Памяти Галины Волчек
Умерла Галина Волчек – актриса, режиссер, художественный руководитель московского театра «Современник». За неделю до смерти ей исполнилось 86.
Она прожила удивительно цельную, счастливую и последовательную жизнь. Из 86 лет – 63 с половиной года в «Современнике». Это ненамного меньше, чем сроки царствования английской королевы Елизаветы II.
15 апреля 1956 г. были сыграны «Вечно живые» Виктора Розова, где Волчек впервые вышла на сцену в роли Нюрки-хлеборезки. «Современник» в ту пору еще назывался Студией молодых актеров (среди них – Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев), но это уже был «Современник» с его «шептальным реализмом» и новыми, живыми, доселе не слыханными интонациями.
То были счастливые студийные годы. Спустя год Волчек сыграла Клавдию Васильевну в другой пьесе Розова – «В поисках радости», потом – Зою в «Пяти вечерах» (1959), еще позже – мисс Амелию Ивенс в «Балладе о невеселом кабачке» Олби (1967). Насыщенное изумительными актерскими работами десятилетие оборвалось в 1970 г., когда Ефремов покинул «Современник», перейдя во МХАТ. Спустя два года Волчек по настоянию труппы возглавила театр и с тех пор стала все чаще выступать как режиссер.
Ефремов впоследствии говорил об этом переломном моменте в жизни «Современника» и Волчек так: «Она не ушла со мной, потому что была верна идее «Современника». Больше всего меня в ней всегда привлекала ее верность. Верность той идее, с которой родился «Современник». Она еще лишь зарождалась, еще не оформилась, а Галя уже была верна ей. Для Гали это нечто генетическое, как бы ее код».
Возглавив «Современник», Волчек после этого сыграла всего несколько значительных ролей на сцене (среди них, конечно, Анна Андреевна в «Ревизоре» и Марта в «Кто боится Вирджинии Вульф) и до обидного мало ролей в кино. Зато ее Варвара в «Осеннем марафоне» (1979) – персонаж, переживший уже не одну эпоху и ставший совершенно родным для нескольких поколений.
Свою режиссерскую карьеру она начала еще в 1962 г., поставив пьесу Гибсона «Двое на качелях», которая удерживалась в репертуаре почти три десятилетия. Среди других ее спектаклей – «Обыкновенная история» (1966), «Эшелон» Рощина (1975), «Три сестры» (1982). Знаковым жестом для театра, родившегося на волне «оттепели», стал «Крутой маршрут», поставленный Волчек уже в самый разгар перестройки. Этот спектакль по книге Лидии Гинзбург о сталинских лагерях пользовался огромным успехом у российской публики и объехал весь мир.
В начале нулевых она стала активно приглашать на постановку лидеров молодой режиссуры – в частности, Кирилла Серебренникова, который поставил в «Современнике» три спектакля. Но, к сожалению, в последние годы сильной режиссерской индивидуальности рядом с Волчек не оказалось. Вопрос о том, каким станет «Современник» после ее ухода, остается открытым и довольно болезненным.