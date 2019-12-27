Памяти Галины Волчек

Ефремов впоследствии говорил об этом переломном моменте в жизни «Современника» и Волчек так: «Она не ушла со мной, потому что была верна идее «Современника». Больше всего меня в ней всегда привлекала ее верность. Верность той идее, с которой родился «Современник». Она еще лишь зарождалась, еще не оформилась, а Галя уже была верна ей. Для Гали это нечто генетическое, как бы ее код».