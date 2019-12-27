Москва простится с народной артисткой СССР Галиной Волчек в воскресенье 29 декабря
Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек пройдет 29 декабря, ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Гармаша.
«Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище», — сказал Гармаш. В театра сообщили, что проститься с народной артисткой СССР в воскресенье, 29 декабря можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене «Современника».
Худрук «Современника» умерла после болезни в четверг 26 декабря в возрасте 86 лет.
Соболезнования родным и близким Галины Волчек выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский и другие. Власти Москвы заявили о том, что поддержат инициативу об увековечении в столице памяти Галины Волчек, если такая поступит.
На странице Первого канала в социальной сети Фейсбук сообщается, что в пятницу, 27 декабря в 12:15 в эфире будет показана программа «Наедине со всеми» с Галиной Волчек, а в субботу, 28 декабря, в 10:10 — фильм «Памяти Галины Волчек».