Москва простится с народной артисткой СССР Галиной Волчек в воскресенье 29 декабря

«Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище», — сказал Гармаш. В театра сообщили, что проститься с народной артисткой СССР в воскресенье, 29 декабря можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене «Современника».