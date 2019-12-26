Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Через год после окончания вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками она участвовали в создании театральной студии, впоследствии ставшей театром «Современник». В 1972 г., через два года после ухода Ефремова из театра, труппа избрала Волчек художественным руководителем «Современника». В 1989 г. она получила звание народной артистки СССР. Волчек – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР (1967 г.) и Премии президента России (2002 г.). В 2017 г. президент Владимир Путин присвоил Волчек звание Героя труда.