Как Карлос Гон превратился в самого известного беглеца в мире

Как рухнула мечта Гона

Гон родился 9 марта 1954 г. в Бразилии в семье ливанских иммигрантов. Детство его прошло в Бейруте, а инженерное дело он изучил в Париже в престижной Политехнической школе. Гон свободно говорит на английском, французском, португальском и арабском.

Страсть к машинам у него с детства. Он уверял, что еще мальчишкой мог узнать марку по звуку клаксона. Впервые он сел за руль в 15 лет в Peugeot 404 матери. Первую собственную машину завел студентом в Париже – крохотный Fiat 127.

После вуза он пошел стажером в Michelin, где быстро продвинулся по службе. В какой-то момент его отправили в Бразилию возглавить убыточное производство – и Гон сделал его прибыльным. Он возглавлял североамериканский филиал, был гендиректором производства шин и покрышек для малотоннажных грузовиков. В конце концов у него не осталось карьерных перспектив внутри компании, так как Michelin – это семейный бизнес. В 1996 г. Гона сманили в убыточную тогда Renault вице-президентом.

Там его окрестили Le cost killer («Убийца издержек» на английском, но с французским артиклем). В соответствии с разработанным им планом был закрыт завод в Бельгии, по компании прокатилась волна массовых сокращений. Зато появились средства на разработку новых моделей.

В 1999 г. Renault инвестировала в Nissan, которая была на грани краха. Гона послали в Токио спасать автопроизводителя. Всего через четыре месяца он, первый не японец во главе Nissan, презентовал скандальный по местным меркам план. Он закрыл пять заводов. Сократил 21 000 рабочих мест, половина из которых пришлась на административных работников. Отказался от ряда моделей. Разрушил связи с традиционными поставщиками – продал их акции, принадлежащие Nissan, и разорвал многие контракты, разорив ряд компаний. На вырученные средства Гон удачно обновил модельный ряд. Его заслуги признала даже британская королева Елизавета: Гону был пожалован рыцарский титул за вклад Nissan в экономику Великобритании.

В 2005 г. в нагрузку к руководству японской компанией Гону поручили управлять и Renault. Он вернулся в Париж и превратил альянс в эффективный механизм.

В начале 2000-х гг. Гон пылко доказывал на встрече с инвесторами, что гендиректор должен работать пять лет, после чего переходить в другую автокомпанию. Но сам же не последовал этому совету ради мечты. «Он все время пытался сделать альянс все больше и больше, – говорил источник FT в окружении Гона. – Это были его личные амбиции». В середине 2000-х ходили слухи, что Гон договаривается о союзе с General Motors. Дело заглохло.

За три года до ареста, в 2016 г., Гон объявил о приобретении Nissan 34%-ной доли в Mitsubishi Motors. Это была шедевральная сделка: один из самых известных брендов Японии вошел в автоимперию за относительно небольшие деньги – $2,2 млрд. Помог скандал: Mitsubishi Motors признала, что четверть века занижала данные о расходе топлива автомобилей. В том числе для микролитражек, производившихся ей для Nissan под брендом Nissan.

В итоге три автопроизводителя второго эшелона – Nissan, Renault и Mitsubishi – вошли в элитный клуб, производящий более 10 млн автомобилей в год. То есть каждую девятую-десятую машину в мире. У альянса осталось два серьезных конкурента – Toyota и Volkswagen. Например, если исключить из результатов продаж тяжелые грузовики, то в 2018 г. альянс занял первое место по производству автомобилей (а если включить все типы машин, то лидер – Volkswagen).

Гон не скрывал, что намерен один за другим отказаться от постов в альянсе. На пресс-конференции 7 декабря он уточнил, что готовился уйти в отставку еще до лета 2018 г., но его уговаривали остаться: «К сожалению, я согласился».

Тогда Гон вряд ли жалел об этом решении. Он тайно, встречаясь в снятых на чужое имя гостиничных номерах, вел переговоры об объединении с Fiat Chrysler Automobiles. Если бы задумка удалась, Гон встал бы в учебниках рядом с Ли Якокком или Джеком Уэлчем, считает Bloomberg. А еще получил бы неплохой доход. По данным FT, Гон планировал стать почетным председателем нового альянса. Эта работа не требовала много времени, фактически Гон вел жизнь пенсионера, но с ежегодным доходом в $40 млн и бонусом до $6 млн.

Важнейшая встреча с председателем Fiat Chrysler Automobiles Джоном Элканном была назначена на январь 2019 г. Но в ноябре 2018 г. Гона арестовали, а в октябре 2019 г. FCA согласился на сделку с Peugeot, похоронив все надежды на альянс с Renault-Nissan.