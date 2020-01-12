Как гендиректору Ruso, Nissоn и Bishibishi сбежать из Японии за 40 минут

История с побегом Гона стала одним из главных трендов в социальных сетях. По материалам расследований, опубликованным мировыми СМИ, японские телевизионные новостные программы восстановили путь Гона, который покинул дом, где находился под домашним арестом, доехал на такси до отеля Grand Hyatt, сел на высокоскоростной поезд до Осаки (в нем было очень много народу, поэтому здесь Гон мог не бояться быть обнаруженным). Затем в черном ящике, который обычно используется для аудиоаппаратуры или музыкальных инструментов, он был доставлен в аэропорт Осаки на борт арендованного у турецкой компании бизнес-джета. Ведущие телепрограмм, рассказывая о побеге Гона, даже залезали в такие ящики, пишет WSJ. А приглашенные эксперты по безопасности рассказывали, как Гону удалось скрываться от слежки на каждом этапе своего побега.