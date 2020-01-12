Как гендиректору Ruso, Nissоn и Bishibishi сбежать из Японии за 40 минут
Бегство бывшего руководителя автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi из-под домашнего ареста в Японии привнесло толику голливудской драмы в обычно предсказуемый уголовный процесс, пишет The Wall Street Journal. В стране, где уголовный суд признает обвиняемых виновными в 99% случаев, а высокопоставленные лица, в том числе из корпоративного мира, нередко приносят публичные извинения, кланяясь перед телекамерами, решение Карлоса Гона бросить системе вызов и потратить миллионы долларов на хитроумную операцию, захватило воображение публики.
История с побегом Гона стала одним из главных трендов в социальных сетях. По материалам расследований, опубликованным мировыми СМИ, японские телевизионные новостные программы восстановили путь Гона, который покинул дом, где находился под домашним арестом, доехал на такси до отеля Grand Hyatt, сел на высокоскоростной поезд до Осаки (в нем было очень много народу, поэтому здесь Гон мог не бояться быть обнаруженным). Затем в черном ящике, который обычно используется для аудиоаппаратуры или музыкальных инструментов, он был доставлен в аэропорт Осаки на борт арендованного у турецкой компании бизнес-джета. Ведущие телепрограмм, рассказывая о побеге Гона, даже залезали в такие ящики, пишет WSJ. А приглашенные эксперты по безопасности рассказывали, как Гону удалось скрываться от слежки на каждом этапе своего побега.