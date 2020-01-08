Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

На пресс-конференцию Гон пришел вместе со своим адвокатом Карлосом Абу Джаудом. Он сразу отметил, что не намерен говорить о деталях своего бегства из Японии, хотя многих это интересует: «Я здесь, чтобы рассказать, почему я бежал». По его словам, на протяжении более 400 дней японские следователи «пытались сломать [его], а не обеспечить правосудие». Как отметил Гон, допросы в тюрьме длились до восьми часов без присутствия адвоката и записывались, а переводчик был доступен ему только раз в неделю. При этом японские прокуроры четко дали понять ему, что он должен признать свою вину, иначе они будут преследовать не только его, но и его семью, утверждает Гон. «У меня не было другого выбора, чтобы защитить себя и свою семью», – заявил он о своем побеге. По мнению Гона, если бы он не сбежал, его бы ждала смерть в Японии.