Прокуратура Токио выдала ордер на арест супруги Карлоса Гона

Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие считает, что топ-менеджер скрыл размеры вознаграждения, полученного им на посту председателя совета директоров Nissan, декларируя с 2010 г. только половину доходов (таким образом он незаконно получил около $89 млн). Еще одно обвинение касается покрытия им за счет компании убытков на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенных Гоном в результате частных инвестиций.