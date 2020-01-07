Прокуратура Токио выдала ордер на арест супруги Карлоса Гона
Прокуратура Токио 7 января выдала ордер на арест Кароль Гон, супруги бывшего председателя совета директоров Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает Associated Press. Как отмечает агентство, Кароль Гон сейчас находится не в Японии. Ее подозревают в даче ложных показаний. Детали дела в отношении нее не приводятся.
В конце декабря стало известно, что Карлос Гон, находившийся в Японии под подпиской о невыезде, бежал в Ливан. Ожидается, что 8 января он выступит на пресс-конференции в Бейруте.
Из Японии Гон улетел на бизнес-джете дочерней компании турецкого холдинга MNG, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности в аэропорту Стамбула. Там топ-менеджер в закрытом ящике был перемещен на другой самолет – до Бейрута. Власти Турции утверждают, что не имеют отношения к бегству Гона. Они задержали семь человек, которые подозреваются в помощи бывшему топ-менеджеру.
Побег Гона планировался несколько месяцев при участии его супруги, писала The Wall Street Journal. У топ-менеджера есть ливанское гражданство, вероятно поэтому он решил бежать в Бейрут. Кроме того, у Японии и Ливана нет договора об экстрадиции.
Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие считает, что топ-менеджер скрыл размеры вознаграждения, полученного им на посту председателя совета директоров Nissan, декларируя с 2010 г. только половину доходов (таким образом он незаконно получил около $89 млн). Еще одно обвинение касается покрытия им за счет компании убытков на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенных Гоном в результате частных инвестиций.
Nissan и Renault после ареста уволили Гона с руководящих должностей. Бывший топ-менеджер отрицает свою вину. В марте прошлого года он был освобожден под залог в $8,9 млн.